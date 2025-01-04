川普就職前幾天舉行 國際消費電子展將籠罩關稅陰影

汽車和科技巨頭下周將在拉斯維加斯舉辦的國際消費電子展(CES )上展示最新創新成果，但預計它們會面臨一個非關展會主題的話題：關稅 。

CES是美國最大製造商、分析師和供應商聚會之一，今年在川普 就職前幾天舉行。川普承諾對來自加拿大、墨西哥、中國和其他美國貿易夥伴的進口產品徵收高額關稅，引發人們對企業和消費者成本不斷上升的擔憂。

Coresight Research執行長兼策略顧問溫思維格(Deborah Weinswig)表示：「這將成為一個熱門話題。」她表示，在CES之前，她與客戶進行的幾乎每次談話都提到關稅問題：「這肯定是企業高層必須面對的問題。」

CES 2025 將於1月7日至10日舉行，展示從新汽車技術到奇特小玩意的產品，並演示使用人工智慧(AI)的新方法。今年的亮點之一是AI晶片巨頭輝達執行長黃仁勳的主題演講。

雖然AI仍將會是展會的主流核心，但關稅議題將成為政策會議、新聞發布會和場外活動的首要議題。

分析師表示，企業可能會被要求更換供應商並將生產轉移到美國，以減輕供應鏈中斷的影響，但這些措施需要時間且成本高昂。

根據Edmunds的估計，在美國銷售的新車中近一半以及其餘大部分零件都在其他地方製造。標普全球報告指出，如果美國對歐洲、墨西哥和加拿大徵收進口關稅，歐洲和美國汽車製造商可能會損失高達17%的年度核心利潤。

除了關稅之外，川普還表示計劃開始廢除鼓勵採用電動車的政策。

Boston Consulting Group全球汽車和行動部門負責人史特爾馬澤克(Felix Stellmaszek)表示，由於電動車需求弱於預期，許多供應商已經陷入困境，利潤率「微薄」，面對今年潛在的關稅，將不得不從根本上調整其成本結構。