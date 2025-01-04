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美股最錢線／瑞銀：6大科技股領漲股市 熱潮延續至2025

財經新聞組／綜合報導

回顧2024年的美股，大型科技股再次稱霸群雄，讓人擔憂漲勢過度集中將威脅美股未來走勢。

瑞銀策略團隊發表最新研發表示，2024年大型科技股仍領漲股市。排名最前面的6檔權重股2024年的回報率達到48%，貢獻史坦普500指數去年9%的漲幅；如果剔除這6支股票，其餘史指成分股去年漲幅僅有16%。

這6支權重股分別為：蘋果、亞馬遜、谷歌、Meta、微軟和輝達。 

雖然仍有投資人擔憂市場漲勢過度集中的風險，但瑞銀認為，考慮到龍頭科技股明年的獲利成長預期顯著向上，且與市場相比其估值成長顯著放緩，其仍有潛在上行空間。

報告顯示，過去10年史指漲勢變得越來越集中，市值最大的6支股票現在占總市值的31.2%，較2013年的11.2%大幅上升。

市場顯然對漲勢集中在龍頭科技股的趨勢有所擔憂。數據顯示，大型投行對6大權重股的平均減碼比率超過6%，只有對谷歌母公司Alphabet的減碼比率低於此水準。

然而，報告同時補充，過去一年大型科技股對美股漲幅的貢獻率達38.9%，遠遠超其他個股的5%；估值增幅5.8%反而不及其他個股的8.6%。這意味著大型科技股在獲利持續擴張的同時，估值成長放緩，和市場整體相比變得「更便宜了」。

同時，就影響報酬率的預期因素而言，報告表示，市場普遍預期6大科技股的每股獲利成長率為19.1%，將繼續跑贏大盤的10.8%，而且仍遠高於30年的平均值5%。

2024年以來，對6大科技股的獲利預期持續調升，而其他個股則穩步走低，瑞銀預計這個趨勢將延續至2025年。

雖然部分投資人擔憂市場過熱，但報告認為，這種擔憂可能被誇大。即使和網路泡沫時期相比，以當前經濟與市場數據為基礎，美股仍有上行空間，2025年依然可望成為「另一個強勁年份」。（財經新聞組）

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