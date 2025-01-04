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美債殖利率升、年底獲利了結、降息恐緩 股票基金急凍

財經新聞組／綜合報導

截至1月1日當周，由於美國公債殖利率上升和年底獲利了結，以及對聯準會今年降息步伐放緩的擔憂，流入美國股票基金的資金大幅下降。

LSEG Lipper數據顯示，美國股票基金當周僅收到價值4.9億元的投資，遠低於前周204.6億美元的淨買進金額。

隨著美國10年期公債殖利率上周攀升至4.641%，為5月2日以來的最高水平，對大型科技股前景的擔憂加劇。

即使那斯達克指數、史坦普500指數和道瓊工業指數2024年漲幅令人矚目，分別上漲28.64%、23.31%和12.88%，但由於各產業投資人紛紛獲利了結，三大指數本周均下跌超過1%。

投資人分別買入美國大型股和多股基金54.3億元和8.44億元；但分別從小型股和中型股基金撤資16.7億元和4.85億元。

產業資金連續第5周淨流出25.5億元。工業、科技和醫療保健產業的淨賣出額分別為5.19億元、3.85億元和3.58億元，為資金流出最多。

在此同時，投資人買進價值545.9億元的安全貨幣市場基金，為4周以來最大單周淨購買量。

美國債券基金連續第3周面臨拋售壓力，投資人撤資4.93億元。

然而，美國中短期政府和國庫基金部門卻逆勢成長，淨流入額達13.5億元，創3個月來最高水準。

投資 殖利率 那斯達克

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