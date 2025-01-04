Siri偷聽對話透露給廣告商 蘋果付9500萬美元和解

蘋果裝置內的語音助理Siri，被控在用戶無意中啟動後記錄其私人對話。（路透）

蘋果公司（App le）裝置內的語音助理Siri，被控在用戶無意中啟動後記錄其私人對話，並將內容透露給廣告商等第三方業者，遭用戶提起集體訴訟，蘋果初步同意支付9500萬美元，以進行和解。

路透和美聯社報導，蘋果上月31日就此案提交初步和解協議，至加州奧克蘭 聯邦法院。倘若獲准，自2014年9月17日蘋果推出的「嘿Siri」功能起至2024年12月31日期間，持有支援Siri的蘋果裝置用戶，有望獲得每台最多20美元的賠償，至多五台。該協議仍待美國地方法院法官懷特批准。

據估計，有數以千萬計的人參與這宗集體訴訟。然而，賠償金可能會隨申請賠償的人數而有所增減。法院文件顯示，預估僅3%-5%的用戶會提出申請。

蘋果裝置上的「嘿Siri」功能，被指為造成裝置在未經授權下錄音的原因。蘋果否認任何不當行為，也未回應置評請求。

這項指控反映出蘋果違背了長期以來對保護顧客隱私權的承諾。蘋果執行長庫克常宣稱，要作一場維護「基本人權」的戰鬥。

道瓊社報導，上述和解協議要求蘋果在協議生效六個月後，證實該公司已永久刪除在2019年10月前取得的個別Siri錄音，以回應違反隱私權的指控，也將要求蘋果對用戶公開如何「主動選擇」加入改善Siri方法的詳細內容。

據報導，蘋果同意支付的9500萬美元和解金，僅占該公司自2014年9月迄今累計7050億美元獲利的一小部分；若以蘋果上個會計年度937.4億美元的淨利計算，和解金等同該公司九小時左右的獲利。

此外，原告律師估計，若蘋果被發現違反竊聽或其他隱私相關法律而上法庭受審，可能支付約15億美元，相較下，目前同意的和解金也微不足道。

該案原告律師可能會從和解金中尋求2850萬美元的律師費以及110萬美元的其他支出費用。

Google的語音助理也遭用戶提起類似訴訟，目前正在加州聖荷西聯邦法院進行審理。

另外，美國銀行（BofA）3日引述SensorTower的資料推估，蘋果應用程式商店App Store上季營收成長15%，達到81億美元。