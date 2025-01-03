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世界首富與次富的距離？馬斯克狠狠輾壓貝佐斯 身家多出1880億美元

編譯魏紹揆／綜合外電
最新統計顯示，目前世界首富馬斯克的身家，遙遙領先第二名貝佐斯。（美聯社）
最新統計顯示，目前世界首富馬斯克的身家，遙遙領先第二名貝佐斯。（美聯社）

富比世（Forbes）報導，特斯拉（Tesla）、SpaceX以及xAI市值的一飛衝天，帶動馬斯克（Elon Musk）的身價從2024年開年的2,510億美元，至封關時達到約4,212億美元，比全球第二富有的亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的2,335億美元多出1,880億美元。馬斯克是歷來第一位身價超過3,000億美元的人（在2021年短暫達成），至今也是唯一超過4,000億美元的人。

報導指出，地表上最有錢兩個人在財富上的差距，在2024年改寫了歷史新高，且比前一個紀錄多出一倍多。2021年的首富仍是馬斯克，他的身價比當時的第二富阿諾特（Bernard Arnault）多720億美元。阿諾特是路易威登（LVMH）的董事長兼執行長。

去年12月，xAI又籌得了60億美元資金，估值增至500億美元，馬斯克持股54%，價值270億美元。；同月，SpaceX的估值從一年前的1,800億美元膨脹到3,500億美元，使他的持股價值達到1,470億美元。特斯拉的股價在2024年12月17日一度攀抵歷史新高，全年大漲93%，使他手中12%股份的價值達到1,660億美元。

馬斯克 特斯拉 SpaceX

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