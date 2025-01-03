AI晶片需求強勁 Nvidia市值去年增逾2兆 漲幅全球最高

由於人們對人工智慧(AI )的興趣高漲以及各行業對其以AI為中心的晶片 的強勁需求，輝達(Nvidia)成為2024年全球市值漲幅最大的公司。

這家晶片製造商的市值去年增加超過2兆元，到2024年底達到3.28兆元，居全球上市公司市值第二高。2023年底其市值為1.2兆元。

與此同時，蘋果的市值繼續領先全球企業，估值接近歷史性的4兆元。投資人對該公司預期的AI強化功能的熱情推動了市值飆升，該強化功能意在重振低迷的iPhone銷售。

截至2024年底，微軟以3.1兆元市值排名第三；其次是Alphabet Inc和亞馬遜，市值各約2.3兆元。

這些科技公司在2024年大幅推升指數，史坦普500指數飆升23.3%，那斯達克指數上漲28.6%。

雖然股價估值偏高、中美關稅緊張局勢迫在眉睫以及降息速度可能放緩，但分析師仍對科技公司在2025年持續強勁的表現持樂觀態度。

Wedbush的艾夫斯(Daniel Ives)預測2025年科技股將上漲25%，將潛在成長歸因於川普領導下的寬鬆監管環境、即將推出的強大AI計畫以及大型科技公司和特斯拉 在2025年及以後的穩定基礎。

他表示：「AI革命的推動以及未來3年內AI資本支出增幅將超過2兆元，科技股將在2025年表現強勁。」