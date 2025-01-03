專家：Nvidia地位難撼動 1年內AI晶片市占率估逾8成

分析師指出，輝達既有優勢不是其他科技同業能夠取而代之的。（路透）

重量級企業都在大聲宣告，想從晶片 製造商和人工智慧(AI )龍頭輝達 (Nvidia)手中奪取市占率，但它們勢必面臨一場艱苦的戰鬥。

美國商銀分析師艾爾亞(Vivek Arya)指出，「輝達晶片不僅僅只是晶片。」艾爾亞被視為華爾街頂級半導體分析師，長期以來一直看好輝達。他表示，輝達的優勢之一是它提供的套餐優惠不僅限於備受推崇的Blackwell晶片。

亞馬遜等巨頭宣布與Anthropic達成80億元合作案，進軍AI晶片領域；而谷歌則推出搭載AI晶片Willow的超級電腦；這些都是大型科技公司也想參與其中的證據。

同樣，博通(Broadcom)和Marvell也發布了先進的客製化晶片，但是，艾爾亞說，「它們沒有軟體專業知識，沒有合作夥伴可帶來企業需求。」「這就是輝達的附加價值。」

他表示，預計輝達2024年資料中心銷售額將達到1100億元；博通和Marvell將分別達到120億元和7億元。預計2025年輝達資料中心銷售額將增至2000億元，而博通應該會在170億元左右；估計Marvell將帶進20至40億元的收入。

艾爾亞說，「無論發生什麼，只要看看輝達的市占率，就會發現未來12到18個月內，它的市占率仍將達到80%到85%。」

他表示，市場青睞輝達的原因之一是「在半導體領域，現有規模很重要」，「除非現任者搞砸了，否則從市占率角度來看，很難將它們扳倒；因為當供應鏈出現短缺時，它們總是第一個接到電話。」

例如，如果台積電等公司無法生產下一代晶片，或者海力士或美光沒有足夠的記憶晶片，「它們第一通電話會打給誰？」「你必須有替代方案以緩解風險。這只是謹慎的做法，毫無疑問。」

艾爾亞指出，「當人們說這個晶片比那個晶片更好時，我感到很好笑。」「這就像說情境喜劇比Netflix更好，所以它可以擊敗Netflix。但兩者根本不在同一個競技場中。」但輝達可望繼續主宰這個競技場。