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去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？

編譯季晶晶／綜合外電
2024年若拿出10,000美元投資，比特幣的表現會超越傳統資產。(路透)
2024年若拿出10,000美元投資，比特幣的表現會超越傳統資產。(路透)

歐洲和中東戰事未歇，全球政治動盪不安，美國經濟恐陷衰退令人憂心，2024年有種種風險困擾市場，但敢於冒險的投資人最終獲得回報。

資產的波動率相對受限為價格上漲奠定了基礎，因此當前的問題是：2025年波動加大是否不可避免。剛剛過去的這一年，MSCI全球指數僅有三天下跌2%或更高，全年漲幅接近16%。

美股帶動漲勢，追蹤谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta、微軟、輝達和特斯拉等七大科技巨擘的指數大漲67%。 這反映出隨著通膨降溫、聯準會降息和全球躲過經濟衰退，美國表現出色。

在去年繳出優異表現的還有加密貨幣，其中比特幣上漲逾120%，川普對數位資產的支持，推動比特幣首度突破10萬美元大關。此外，隨著各國央行和其他機構尋求對地緣政治和經濟風險避險，黃金全年上漲27%，年漲幅創14年來最大。

2024年如果存下10,000美元投資，放在哪些資產會有最出色的表現呢？

加密貨幣因川普而暴漲

投機人湧入加密貨幣，押注川普承諾讓美國成為該行業的全球主導力量將能帶動虛擬資產大漲。散戶追捧的狗狗幣上漲253%，投資10,000美元可變成35,345美元。如果投入比特幣，則變成22,046美元。在此期間，比特幣一度觸及創新高的108,316美元，隨後回落。

大型科技股以輝達最夠力

市場對人工智慧變革潛力深具熱情，普遍提振了美國大型科技股，而晶片製造商輝達（Nvidia）顯然是更大的贏家，10,000美元的投資可變成27,117美元。相較下，同樣的錢投在微軟股票僅增加1,209美元。

阿根廷股市因米雷伊休克療法大漲

根據彭博彙編數據，全球92個主要股指中，阿根廷的標普Merval指數迄今為止表現最佳。投資人對阿根廷總統米雷伊平息通膨、扭轉多年預算赤字的行動感到樂觀。經過對匯率波動的調整，投入該指數10,000美元，年底可變成21,377美元。

黃金和白銀表現優

金價因為全球央行購買黃金而受到提振，尤其是中國大陸的人民銀行以及新興市場的其他央行，其他助力還包括美國聯準會的貨幣寬鬆政策，以及全球緊張局勢期間的避險需求。投入10,000美元到黃金，可增值到12,722美元。白銀受黃金漲勢提振，投資10,000美元可增至12,146美元。

投資 比特幣

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