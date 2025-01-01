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Nvidia一年砸10億元投資AI新創 布局了哪些企業？

編譯葉亭均／綜合外電
輝達（Nvidia）在2024年投資10億美元於AI公司，成為新創公司的重要支持者。(美聯社)
輝達（Nvidia）在2024年投資10億美元於AI公司，成為新創公司的重要支持者。(美聯社)

AI晶片大廠輝達（Nvidia）在2024年投資10億美元於AI公司，成為新創公司的重要支持者。

根據公司文件與Dealroom的研究，輝達2024年參與了50回新創公司融資輪和數件企業交易，總投入金額10億美元，高於2023年的39回新創融資輪與8.72億美元支出。

絕大多數交易是投資「核心AI」公司，這些企業涉及高運算基礎設施需求，其中一些也是輝達晶片的買家。輝達有能力擴大投資新創公司，是拜繪圖處理器（GPU）熱賣，公司積累90億美元現金所賜。

輝達的一些主要客戶，像是微軟、亞馬遜和Google，正積極降低對輝達GPU的依賴，努力自研晶片。這一發展可能使較小的AI公司在未來成為輝達更重要的營收來源。

一位基金經理人表示：「輝達現在希望見到更多競爭。在投資組合中擁有這些新進業者，對輝達而言是合理的。」

輝達最近期的新創投資包括與競爭同業超微（AMD）一起對馬斯克的xAI公司進行策略投資，2024年其他重要投資包括對OpenAI、Cohere、Mistral和Perplexity等一些知名AI模型業者提供融資。

輝達還設有一個新創加速器計畫Inception，已另外為數千家新創公司提供早期支持，包括以「優惠價格」提供硬體與輝達夥伴的雲端資源。

此外，輝達也增加收購行動，包括收購以色列AI工作管理平台Run:ai，以及Nebulon、OctoAI、Brev.dev、 Shoreline.io與Deci等AI軟體公司。整體而言，輝達在2024年進行的收購案，比過去幾年合計還多。

輝達正廣泛投資，投入數百萬美元於涉及醫療技術、搜索引擎、遊戲、無人機、晶片、交通管理、物流、數據儲存與生成、自然語言處理和人形機器人的領域。

輝達投資組合中，也包含了估值已經飆升至數十億美元的新創公司，例如AI雲端運算服務業者CoreWeave準備今年初上市，估值高達350億美元，比一年前的約70億美元大幅提升。輝達是在2023年初投資CoreWeave 1億美元，去年5月也參與該公司10億美元股權融資輪。

根據Dealroom的資料，在2024年，輝達敲定的交易數量超過微軟和亞馬遜，但仍落後於更加活躍的 Google。不過，數量如此多的交易案引發輝達可能控制AI產業的疑慮，此時，輝達在美國、歐洲和中國正面臨更嚴格的反壟斷檢視。

輝達 AI

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