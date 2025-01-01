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藥變貴了 元旦起美逾250種藥品平均漲4.5%

財經新聞組／綜合報導
輝瑞的新冠病毒治療藥物Paxlovid自新的一年起漲價3%。（美聯社）
輝瑞的新冠病毒治療藥物Paxlovid自新的一年起漲價3%。（美聯社）

根據醫療研究公司3 Axis Advisors分析的數據，製藥商計畫在2025年調高至少250種品牌藥物的美國價格，包括輝瑞(Pfizer)的新冠病毒治療藥物Paxlovid、必治妥施貴寶(Bristol Myers Squibb)的癌細胞療法以及法國賽諾菲(Sanofi)的疫苗

幾乎所有藥品的價格漲幅都低於10%，大多數遠低於10%。1月1日起漲價藥品的中位數價格漲幅為4.5%，與去年所有價格漲幅的中位數價值一致。

這波調漲的主要是牌價，不包括藥品福利管理者的回饋和其他折扣。

藥品價格大幅上漲曾在美國很常見，但近年來，由於價格上漲在過去10年引起了尖銳批評，製藥商已經縮減了漲價幅度。

3 Axis表示：「隨著時間過去，製藥商不再有太多空間來提高價格，這意味著在上市價格上採取更大的自由度，反而其實是它們面對逐年價格上漲的更大處罰的唯一選擇。」

在對新藥價格分析後發現，製藥公司在2023年推出的美國新藥價格比2022年高出35%。

超過250種藥品上漲也較去年12月29日多；當時藥廠公布了140多個品牌藥品漲價的計畫。不過製藥公司也自1月1日起降低了部分藥品價格。

美國為處方藥支付的費用比任何其他國家都高，即將上任的總統川普發誓要通過督促美國醫療保健系統的中間商來降低藥品成本。

其他製藥商可能會在1月宣布更多的藥品價格調漲。1月歷來是製藥商提價幅度最大的一個月。

輝瑞公司調高價格的藥品在最新清單中最多：超過60種。除了Paxlovid價格調漲3%外，該公司還將偏頭痛治療藥物Nurtec和癌症藥物Adcetris、Ibrance 和 Xeljanz等藥品的價格提高3%至5%。

必治妥施貴寶將其昂貴的癌細胞療法Abecma和Breyanzi的價格分別調高6%和9%。個人化血癌治療的費用已經接近50萬元。

賽諾菲將其約12種疫苗價格調高了2.9%至9%。

癌細胞 疫苗 輝瑞

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