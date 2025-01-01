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美股封關 史坦普指數連兩年漲幅逾20%

編譯陳韻涵／綜合報導
2024年美股封關，史坦普指數連續兩年大漲，黃金市場也創下好成績，期待2025年經濟能有精采的表現。（美聯社）
2024年美股封關，史坦普指數連續兩年大漲，黃金市場也創下好成績，期待2025年經濟能有精采的表現。（美聯社）

美股12月31日封關，史坦普500指數(S&P 500)連續兩年的年度漲幅都逾20%，締造近30年來首見成就，而黃金市場則展現2010年以來最佳表現。

有線電視新聞網(CNN)報導，美股12月收盤走低，道瓊指數(DJI)下跌5%，史坦普500指數下滑2.5%，但2024年股市的年度整體表現堪稱輝煌。

美國市場2024年迎來罕見的成就，史坦普500指數繼2023年上漲24%後，2024年漲幅逾23%。

華爾街日報(WSJ)分析，美股2024年表現強勁，與經濟景氣、通膨走低，以及人工智慧(AI)推動大型科技股上漲息息相關。

金融資料公司「FactSet」數據顯示，連兩年漲幅逾20%，是史坦普500指數自1997年和1998年以來的最佳表現。

對於現代版本的史坦普指數而言，這是極其罕見的事件；美國銀行(Bank of America)分析，先前的指數版本曾三度出現類似非凡表現，分別是在1927年到1928年、1935年到1936年，以及1954年到1955年。

由於通膨降溫、消費者支出強勁，就業市場穩定但放緩，華爾街2024年的回報令人印象深刻；投資人看好科技公司獲利的強勁成長，前總統川普11月勝選後，股市大漲。

道瓊2024年上漲12.9%，而以科技股為主的那斯達克(Nasdaq)指數則上漲28.6%，美股2024年的表現也超越歐洲和亞洲市場。

美國合眾銀行(U.S. Bank，又稱全美銀行或合眾銀行)財富管理部門的首席股票策略師桑德文(Terry Sandven)表示，「通膨正減弱，還會降息，盈利呈上升趨勢，這一切提振了市場情緒並支撐估值。」

在強勁經濟數據、獲利成長及對商業友善的川普政府即將上台等預期之下，大銀行和研究分析師一致認為，美股的成長將持續到2025年。

FactSet數據顯示，分析師預期，史坦普500指數2025年將上漲14.8%。

此外，全球央行強勁買入黃金，地緣政治局勢不穩定，加上全球貨幣政策寬鬆推動避險，黃金2024年上漲逾26%，展現2010年以來最強勁的年度漲幅，其中10月31日締造歷史新高的每盎司2790.15元價格。

投資公司WisdomTree宏觀經濟研究主任艾尼卡‧古普塔(Aneeka Gupta)表示，「地緣政治風險增加、央行需求、全球央行貨幣寬鬆政策，以及資金重回與黃金掛鉤的交易所交易商品(Exchange Traded Commodities，ETC)，成為金價2024年上漲的主要動力。」

2024年美股封關，史坦普指數連續兩年大漲，黃金市場也創下好成績，期待2025年...
2024年美股封關，史坦普指數連續兩年大漲，黃金市場也創下好成績，期待2025年經濟能有精采的表現。（美聯社）

史坦普500 美股 央行

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