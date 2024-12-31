美股最錢線/尾部風險放大 明年崩盤難免

美國商銀認為，2024年對美股 來說是個豐收年，榮景也會延續到明年。但考慮到當前川普 2.0政策與AI 革命的結合將導致風險累積、史坦普500指數預期本益比超過25代表的過高估值、以及VIX波動率指數顯示的市場脆弱性，2025年的泡沫可能會破裂且難以避免。

2024年美股漲趨明顯，史指連續第二年成長超過20%，主要由大型科技股帶動。美銀認為，川普上任後將實施的政策將為大選後的股市繁榮錦上添花，這也意味著這種榮景將持續到2025年。

此外，總統大選後，小型股嶄露頭角的趨勢並未持久，大型股又重新奪回主導地位。美銀認為，AI榮景和高利率等因素可能有助於美國大型科技股繼續跑贏大盤，但這也是一種被低估的尾部風險。

同時，史指的預期本益比已超過25，估值過高，崩盤難以避免。美銀警告，歷史顯示現在要避免蕭條已經為時過晚。另外，由於這種下跌既有崩盤的跡象，也有泡沫破裂的跡象。

最後，美銀認為今年8月5日的VIX指數巨幅波動是一個危險訊號，市場脆弱性根基尚存。

當時史指期貨僅下跌4.4%，而VIX指數開盤前飆升了42點，創34年來最大漲幅；不僅如此，VIX選擇權資訊也顯示持倉風險依然存在，當日VIX指數與股市走勢的脫節程度達到2018年2月以來最高水準。

從歷史上看，像這樣的大幅波動衝擊通常都是清盤事件，間隔數年就會重現。然而，今年8月似乎並沒有消除VIX選擇權部位，這也意味著下次捲入VIX生態系統的壓力事件可能就在近幾年。

美銀表示，8月5日的市場動盪是一個鮮明的提醒，顯示出市場脆弱性的根基依然存在，流動性可能會在最需要的時候迅速消失，衝擊可能早已來臨，這也是2025年的主要「尾部風險」。（財經新聞組）