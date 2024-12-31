我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台漫畫家、政論名嘴魚夫肝癌離世 享壽64歲

中國女星趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我

美股最錢線/尾部風險放大 明年崩盤難免

財經新聞組／綜合報導

美國商銀認為，2024年對美股來說是個豐收年，榮景也會延續到明年。但考慮到當前川普2.0政策與AI革命的結合將導致風險累積、史坦普500指數預期本益比超過25代表的過高估值、以及VIX波動率指數顯示的市場脆弱性，2025年的泡沫可能會破裂且難以避免。

2024年美股漲趨明顯，史指連續第二年成長超過20%，主要由大型科技股帶動。美銀認為，川普上任後將實施的政策將為大選後的股市繁榮錦上添花，這也意味著這種榮景將持續到2025年。

此外，總統大選後，小型股嶄露頭角的趨勢並未持久，大型股又重新奪回主導地位。美銀認為，AI榮景和高利率等因素可能有助於美國大型科技股繼續跑贏大盤，但這也是一種被低估的尾部風險。

同時，史指的預期本益比已超過25，估值過高，崩盤難以避免。美銀警告，歷史顯示現在要避免蕭條已經為時過晚。另外，由於這種下跌既有崩盤的跡象，也有泡沫破裂的跡象。

最後，美銀認為今年8月5日的VIX指數巨幅波動是一個危險訊號，市場脆弱性根基尚存。

當時史指期貨僅下跌4.4%，而VIX指數開盤前飆升了42點，創34年來最大漲幅；不僅如此，VIX選擇權資訊也顯示持倉風險依然存在，當日VIX指數與股市走勢的脫節程度達到2018年2月以來最高水準。

從歷史上看，像這樣的大幅波動衝擊通常都是清盤事件，間隔數年就會重現。然而，今年8月似乎並沒有消除VIX選擇權部位，這也意味著下次捲入VIX生態系統的壓力事件可能就在近幾年。

美銀表示，8月5日的市場動盪是一個鮮明的提醒，顯示出市場脆弱性的根基依然存在，流動性可能會在最需要的時候迅速消失，衝擊可能早已來臨，這也是2025年的主要「尾部風險」。（財經新聞組）

川普 美股 AI

上一則

突破歐美反壟斷審查 Nvidia完成7億元收購Run:ai

下一則

中國全固態電池 最快2年就能上車

延伸閱讀

投資人獲利了結 美股後繼無力 道瓊早盤重摔逾700點

投資人獲利了結 美股後繼無力 道瓊早盤重摔逾700點
美股今年漲勢完全跌破眼鏡 分析師料明年還能上漲

美股今年漲勢完全跌破眼鏡 分析師料明年還能上漲
美民眾旅遊需求創紀錄 航空類股彈升 2025年展望佳

美民眾旅遊需求創紀錄 航空類股彈升 2025年展望佳
美股年終倒數第三個交易獲利了結 「川普」成明年最大變數

美股年終倒數第三個交易獲利了結 「川普」成明年最大變數

熱門新聞

老牌網域註冊公司VeriSign，是巴菲特的波克夏最近加碼投資的公司。(美聯社)

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

2024-12-28 08:46
前瑞銀全球策略師朱洛夫預測，美股「耶誕行情」可望延續，但2025年美股將見頭，最後陷入熊市。他並預言，日圓升值勢不可免，恐再掀利差交易平倉潮、重創美國科技巨頭股，屆時美國公債可望揚眉吐氣。(美聯社)

明年美股美元美債怎麼走？策略師這樣預測

2024-12-26 09:50
比較富比世2000年與最新的富豪排行榜，會發現包含微軟創辦人比爾蓋茲在內的多名富豪仍名列其中，但多數名字都已換人。（美聯社）

25年能改變什麼？看看富比世的富豪榜

2024-12-26 12:24
印度證券交易委員會（SEBI）23日勒令Bharat Global Developers的股票暫停交易，因該公司涉嫌以發布虛假訊息，操縱股價。 路透

這檔股票一年漲100倍 原來都靠假訊息支撐

2024-12-23 11:38
華為常務董事、終端BG董事長、智慧汽車解決方案BU董事長余承東，25日發布影片，為即將到來的 2024 華為花粉年會預熱。他表示，今年華為上市了別人想得到但做不出來的產品，「明年會有大家想不到的產品，未來還有大家不敢想的產品！」（圖／取自余承東微博）

美國5年制裁失敗？余承東：華為明年有大家想不到的產品

2024-12-25 11:10
巴菲特表示，購屋時應避免眼高手低。 （路透）

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

2024-12-23 08:10

超人氣

更多 >
四生肖新年迎財運高峰 鼠秀商業優勢、他無懼挑戰贏信任

四生肖新年迎財運高峰 鼠秀商業優勢、他無懼挑戰贏信任
精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買

精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買
獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬

獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬
Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空

Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空
川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告

川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告