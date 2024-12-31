突破歐美反壟斷審查 Nvidia完成7億元收購Run:ai

晶片 製造商輝達 (Nvidia)表示，在歐盟 對其收購案進行反壟斷審查後，該公司已完成收購以色列人工智慧公司Run:ai。

歐盟委員會在10月表示該交易需要歐盟反壟斷許可後，於12月初無條件批准了輝達7億元收購Run:ai的報價，以協助開發人員優化人工智慧基礎設施。

歐盟反壟斷監管機構當時警告，這筆交易威脅到這些公司所在市場的競爭。

它對這筆交易的調查重點是合併案是否可以加強輝達對繪圖晶片(GPU)市場控制；這種晶片是人工智慧相關任務中經常使用的搶手晶片。

輝達在AI GPU市場占有主導地位，市占率約80%。

然而，歐盟委員會在12月初得出結論，最初於4月宣布的Run:ai收購案不會引起競爭擔憂。

根據《Politico》8月的報導，美國司法部也正在以反壟斷為由對這家晶片巨頭收購Run:ai的交易進行調查。

大西洋兩岸的監管機構最近加強了對科技巨頭收購新創公司的審查，擔心此類交易可能會阻止潛在競爭對手。

Run:ai在部落格文章中表示，計劃將其軟體程式代碼公開，「雖然Run:ai目前僅支援輝達GPU，但開源該軟體將使其能夠將其可用性擴展到整個人工智慧生態系統。」