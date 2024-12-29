葉倫警告：聯邦政府最快1月14日觸及舉債上限

財長葉倫表示，美國將在下個月中旬觸及舉債上限，屆時須動用「非常規措施」，避免聯邦政府債務違約。(路透)

財長葉倫 (Janet Yellen)27日表示，美國將在下個月中旬觸及舉債上限，屆時須動用「非常規措施」，避免聯邦政府債務違約。她呼籲國會採取行動，捍衛美國債信。

國會在2023年達成協議，暫緩債務上限生效直到2025年1月1日，這代表1月2日須訂立新的債限。葉倫27日致信國會寫道，財政部仍有短暫的喘息空間，主因聯邦信託基金將贖回證券，未償還公債將在1月2日減少540億元。

葉倫說，轉圜餘地將在1月14日至23日耗盡，財政部屆時將動用特殊會計措施，為政府提供資金。她未說明特殊措施和財政部現金儲備能維持多久。高盛經濟學家菲利普估計，債務大限最終日期可能在2025年7至8月。

葉倫信件顯示，川普 新政府上任後，可能會因財政政策陷入長期爭辯。

策略師原本估計，共和黨在新會期將掌控國會參、眾兩院，較容易暫緩或提高債限。但總統當選人川普本月初要求國會延長暫緩債限生效直到2027年1月，卻遭數十名同黨議員反對，並聯手民主黨 議員阻止，被打了回票。

債限引發的政治對峙，可能會讓金融市場承壓，並對美國高漲的借貸成本帶來上行壓力。債限引發政治對峙時，短債殖利率通常會下挫。

由於川普表明盼徹底取消上限但自家共和黨內雜音不小，如今傳出民主黨人反而可能支持取消上限。

Axios報導披露，眾院少數黨領袖、民主黨籍紐約聯邦眾議員傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)私下表示，支持明年全面取消債務上限而不僅僅是單純提高。這可能意味川普可能在全面取消債限一事上獲得民主黨奧援。

川普與兩黨部分人士之所以傾向取消債務上限，是因他們認為設債務上限未能真正控制赤字，反而經常帶來不必要的經濟風險和政治僵局。

共和黨內有為數不少的債限和赤字鷹派，反對一切拉高或取消債限舉措，成為川普一大絆腳石。若傑佛瑞斯的意向屬實，明年川普上台後若想推動取消債限，很可能得仰仗對方，無疑讓傑佛瑞斯平添與川普政府打交道的籌碼。