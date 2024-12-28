我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓濟州航空失事「179人推測身亡」 1乘客曾傳訊息：要交代遺言嗎？

22℉氣溫下留6歲女兒在車上去賭場 紐約華裔夫婦遭起訴

美股年終倒數第三個交易獲利了結 「川普」成明年最大變數

編譯劉忠勇／綜合外電
川普政府上任後的關稅政策為科技領域帶來了不確定性，尤其半導體業。（美聯社）
川普政府上任後的關稅政策為科技領域帶來了不確定性，尤其半導體業。（美聯社）

大型科技股拖累之下，美國股市周五全面收低，蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）、特斯拉（Tesla）在內科技七雄股全都下挫。展現2025年，分析師和基金經理人仍看好科技股持續保持強勁表現，但川普政府上任後的關稅政策將為科技領域帶來了不確定性，尤其半導體業。

道瓊工業指數周五下跌334點，跌幅0.8%，史坦普500指數和那斯達克綜合指數也分別下跌1.1%和1.5%。對美國利率和經濟景氣敏感的小型股也下跌，羅素2000指數下跌1.6%。

美國10年期公債殖利率收在4.619%，是5月下旬以來最高水準，高於周四的4.577%，公債殖利率升高往往會削弱持有高成長股票的吸引力。

截至周五收盤，道瓊指數今年來漲約14%，史坦普500指數上漲25%，那斯達克綜合指數漲31%。除微軟外，科技七雄2024年全都超越史坦普大盤。

半導體指數和台積電ADR周五各跌1%和0.7%，今年來漲幅分別為22.7%和93.9%。

ClearBridge Investments 經濟和市場策略總監舒爾茲（Jeff Schulze）說：「投資人正獲利了結，尤其是七雄這些股票已走了一段非常健康的漲勢。」

Bankrate.com首席財務分析師麥布萊德（Greg McBride）說：「周五震盪過後，仍高於周一的水準。市場不會直線上漲，拉回往往成為下一波上漲的基礎。」

Catalyst基金投資長米勒（David Miller）說：「我仍然看漲科技股，雖然高價位令人憂心。但他們的成長潛力，尤其是AI帶動的成長支撐了價位。」

AXS Investments執行長巴薩克（Greg Bassuk）說：「2025年可謂AI相關類股表現的一年。明年將真正成為從硬體轉向軟體的一年。」

不過，三周後，美股將面對的新上任的美國政府，聯準會（Fed）也將開始採取較緩和的降息步調。

Catalyst基金的米勒提醒，關稅像是一把雙刃劍，和中國大陸的關係如果惡化到美俄目前的地步，美國將陷入非常不利的局面。

川普將於明年1月20日宣誓就職，預料上任首日便會布至少25道行政命令，涵蓋從移民到能源以及加密幣政策等領域。

Monex USA交易部副主任紀文（Helen Given）提醒，川普政府貿易政策的影響尚未反映在全球貨幣市場的行情上。

殖利率 川普 投資

上一則

怕川普2.0讓Fed降息縮手？美債連跌三周 4變數決定2025走勢

下一則

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

延伸閱讀

TikTok不賣就禁將生效 川普促最高院暫緩執行

TikTok不賣就禁將生效 川普促最高院暫緩執行
加快遣返速度 川普邊境沙皇：軍事基地可協助驅逐非法移民

加快遣返速度 川普邊境沙皇：軍事基地可協助驅逐非法移民
美聯社：移民問題分歧 勢必影響川普2.0決策

美聯社：移民問題分歧 勢必影響川普2.0決策
川普稱海湖莊園「宇宙中心」比爾蓋茲想會面

川普稱海湖莊園「宇宙中心」比爾蓋茲想會面

熱門新聞

巴菲特表示，購屋時應避免眼高手低。 （路透）

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

2024-12-23 08:10
印度證券交易委員會（SEBI）23日勒令Bharat Global Developers的股票暫停交易，因該公司涉嫌以發布虛假訊息，操縱股價。 路透

這檔股票一年漲100倍 原來都靠假訊息支撐

2024-12-23 11:38
老牌網域註冊公司VeriSign，是巴菲特的波克夏最近加碼投資的公司。(美聯社)

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

2024-12-28 08:46
前瑞銀全球策略師朱洛夫預測，美股「耶誕行情」可望延續，但2025年美股將見頭，最後陷入熊市。他並預言，日圓升值勢不可免，恐再掀利差交易平倉潮、重創美國科技巨頭股，屆時美國公債可望揚眉吐氣。(美聯社)

明年美股美元美債怎麼走？策略師這樣預測

2024-12-26 09:50
比較富比世2000年與最新的富豪排行榜，會發現包含微軟創辦人比爾蓋茲在內的多名富豪仍名列其中，但多數名字都已換人。（美聯社）

25年能改變什麼？看看富比世的富豪榜

2024-12-26 12:24
南韓國民所得毛額（GNI）雖在過去70年間翻漲540倍，但成長速度趕不上整體經濟擴張的步伐，可支配所得的成長步調更是落後。（路透）

南韓人均國民所得70年來翻漲540倍 為何如今人人喊苦？

2024-12-24 04:48

超人氣

更多 >
注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子

注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子
股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票
南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡

南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡
四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘

四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘
震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年

震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年