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怕川普2.0讓Fed降息縮手？美債連跌三周 4變數決定2025走勢

編譯湯淑君／綜合外電
美國公債價格連三周收跌，基準的10年期公債殖利率盤旋在近七個月高峰，反映市場憂心川普2.0政策重燃通膨、限縮聯準會（Fed）2025年降息空間。（路透）
美國公債價格連三周收跌，基準的10年期公債殖利率盤旋在近七個月高峰，反映市場憂心川普2.0政策重燃通膨、限縮聯準會（Fed）2025年降息空間。（路透）

美國公債價格連三周收跌，基準的10年期公債殖利率盤旋在近七個月高峰，且過去三周升幅為兩年來最大，反映川普2.0政策重燃通膨、限縮聯準會（Fed）2025年降息空間的疑慮不但揮之不去，還隨著總統當選人川普就職日迫近而增濃。

道瓊市場數據顯示，美國2年期公債殖利率27日（周五）跌0.6個基點至4.325%，過去一周來共攀升1.4個基點。至此，2年期殖利率已一連三周走高，期間升幅達23個基點。債券殖利率與價格呈反向關係。

基準的10年期美國公債殖利率則上揚4.2個基點，以5月29日以來最高水準4.619%作收，全周升幅達9.7個基點。殖利率連三周走高，共躍升46.9個基點，寫下2022年9月來最大三周升幅紀錄。

30年期殖利率攀升4.9個基點至4.810%，升抵4月25日來最高水準，全周上升9.5個基點。周線連三周收高，累計上升48個基點，是2023年10月6日來最大三周升幅。

兩大顧慮：通膨看升、Fed降息縮手

美國公債價格連跌三周，顯示交易員對美國通膨黏著、川普的減稅和關稅政策恐使情況更糟憂心忡忡，讓債市一蹶不振。

Fed已在今年9月啟動寬鬆循環，迄今已三度調降利率，但美國長債殖利率卻不降反升。10年期殖利率過去三個月約已攀升整整1個百分點。

XM首席市場分析師柏亞堅說：「經濟強勁，通膨黏著，加上川普政策推升物價，已澆熄Fed把利率從數十年高檔降下來的希望。市場預料2025年Fed降息空間微乎其微。」

芝商所（CME）FedWatch Tool網站顯示，期貨交易員認為，1月底Fed決策會議按兵不動的機率高達89.3%，降息1碼（0.25個百分點）的機率僅10.7%。

FedWatch Advisors創辦人艾蒙斯說：「美國10年期殖利率持續升高，遠期市場價格指向未來幾年持續走高。」他認為，10年期殖利率或許會上測4.75%價位，上回殖利率那麼高是在2023年。

四變數決定2025年美債走勢

分析師表示，Fed一連三次降息，美債殖利率卻持續走高，長債殖利率尤其陡升，呈現債市交易員與Fed對做局面。未來數月在雙方持續短兵相接下，市場震盪可能加劇。

Bianco Research總裁畢安科說：「債市傳達的訊息是：Fed政策錯誤。」基於美國經濟強勢和「川普（財政）刺激」來勢洶洶，Fed明年未必會進一步寬鬆貨幣政策。他說：「Fed降息正推升通膨預期，並驅動殖利率上揚。」

美國公債市場後續發展如何，可能取決於以下四大因素：Fed往後的利率決定、美國財政情況，通膨預期，以及川普的政策。

鑒於Fed主席鮑爾的語調已偏向鷹派，市場如今預估2025年只會降息兩次，每次降1碼。

但市場或已察覺，經濟成長強勁加上通膨頑強不屈，祈求來年降息兩次都可能是奢望。

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殖利率 降息 川普

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