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通膨降溫+聖誕行情 美國股票基金大量資金流入

財經新聞組／綜合報導
受通膨報告降溫、避免政府關門的臨時融資法案、以及所謂的「聖誕行情」反彈的提振，美國股票基金吸引了大量資金流入。(美聯社)
受通膨報告降溫、避免政府關門的臨時融資法案、以及所謂的「聖誕行情」反彈的提振，美國股票基金吸引了大量資金流入。(美聯社)

截至12月25日當周，美國股票基金逆轉前周的拋售，吸引了大量資金流入；主受通膨報告降溫、避免政府關門的臨時融資法案、以及所謂的「聖誕行情」反彈的提振。

根據LSEG Lipper 數據，美國股票基金在前周淨銷售額大增497億元後，創8周內連續第7周獲得資金流入，淨額達205.6億元。

美國商務部20日報告顯示，11月PCE物價指數僅上漲0.1%，低於分析師預期，重燃聯準會明年進一步降息的希望，並受到通常年底通常上揚的美股「聖誕行情」提振。

然而，投資人將投資重點轉向美國大型基金，向這些基金淨注資316.7億元，創10月2日以來最高水平；前周為淨銷售209.4億元。

同時，小型股、中型股和多重股基金分別流出29.5億元、11.7億元和8.53億元。

醫療保健和非必需消費品領域的產業股票基金也出現21.4億元的淨流出，淨銷售額分別為4.95億元和4.76億元，位居前二。

美國債券基金連續第2周出現資金流出，投資人淨贖回54.2億元。

其中，美國新興市場債務基金、中短期投資等級基金和市政債務基金的淨銷售額分別為9.24億元、8.99億元和8.79億元。

同時，美國貨幣市場基金表現強勁，淨流入417.2億元，逆轉前周273.1億元的淨流出。

投資 商務部 新興市場

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