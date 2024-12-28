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22℉氣溫下留6歲女兒在車上去賭場 紐約華裔夫婦遭起訴

財經簡訊

財經新聞組／整理

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注資全球股票基金 6周最大

截至12月25日當周，全球股票基金出現大幅資金流入，逆轉前周的大幅淨流出，主要得益於美國溫和的通膨報告以及讓人鬆一口氣的華盛頓避免政府關門，恢復了投資人對風險資產的信心。根據LSEG數據，投資人向全球股票基金注入343.8億元的巨額資金，為6周以來最大金額；而前周淨流出368.4億元。美國股票基金吸引了205.6億元資金，是8周內第7周流入。同時，歐洲和亞洲基金也出現大量流入，分別流入51.1億元和28.4億元。

聯合健康Aedisys延後合併

監管文件顯示，聯合健康(UnitedHealth)和Amedisys已同意將完成價值33億元的合併協議最後期限延長至明年。一個多月前，美國司法部和美國三州提起訴訟阻止這項收購案，理由是擔心合併交易將減少家庭健康服務市場的競爭。文件顯示，兩家公司已達成新的豁免協議，將合併截止日期延長至法院在訴訟中做出最終裁決後10天或2025年12月31日，以先到為準。兩家公司的合併案原本預計在2024年12月27日之前完成。

BioNTech和解新冠疫苗授權

BioNTech提交文件表示，該公司已與美國國立衛生研究院(NIH)和賓州大學就其新冠病毒疫苗相關授權使用費的支付達成了兩項單獨的和解協議。這家與美國製藥巨頭輝瑞合作生產新冠疫苗的德國公司表示，將根據協議向美國機構支付7.915億元。BioNTech自NIH等機構取得某些專利許可，因此須向美國政府支付一定的授權使用費。另外，該公司將向賓州大學支付4.67億元，該大學將駁回針對該疫苗製造商指控其少付授權使用費的訴訟。

OpenAI需更多錢 強化營利性

OpenAI表示，在2025年轉向全新的營利性結構過程中，該公司將創立一家公益公司來監督商業運營，取消一些非營利性限制，使其更像一家高成長新創公司的運作。OpenAI董事會在貼文中寫道：「各大公司目前在人工智慧開發上投入的數千億美元證明，OpenAI需要什麼才能繼續實現這個使命。」「我們再次需要籌集比想像所需的更多資金。投資人希望支持我們，但在這樣的資本規模下，他們需要傳統的股權和較少的結構性制度。」

疫苗 OpenAI 投資

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