就業數據、川普新政考驗美股 LSEG:投資人預期低於2024

1月華府政權交接預計也將影響美股走勢。（歐新社）

在美股迎來輝煌的一年後，投資 人將在1月中旬抓住季節性趨勢，屆時一系列經濟數據和華盛頓權力交接可能會推動市場走勢。

Angeles Investments投資長羅森(Michael Rosen)表示，由11月至1月傳統上是市場的強勁時期。

此外，股市往往在12月最後5個交易日和1月前兩天表現良好，這種現象被稱為「聖誕行情」。根據《股票交易者年鑑》，自1969年以來，這個現象推動標普指數平均上漲1.3%。

過去4個交易日史指上漲2.91%，而那指上漲3.3%，增加了聖誕行情重現的希望。

這種走勢究竟能持續多久，將取決於2025年可能有助於推動市場的多種因素。

1月10日公布的每月就業數據應該會讓投資人對美國經濟的健康狀況和實力有最新的認識。繼今年稍早的颶風和罷工相關挫折之後，11月就業成長出現反彈。

不久之後，當美國企業開始報告第4季業績時，市場的強勢將再次受到考驗。

即使對川普 政策的興奮預計將提振銀行、能源和金融等一些行業的前景，但LSEG數據顯示，投資人預計2025年每股獲利將成長10.6%，低於2024年預計成長的12.16%。

川普1月20日的就職典禮也可能為市場帶來一些波動。預計他將在上任第一天發布至少25項行政命令，涉及從移民到能源和加密貨幣 政策等一系列議題。

Monex USA交易副總監吉文(Helen Give)表示，新政府上任總是會帶來很大程度的不確定性。並補充說，川普政府預期中的貿易政策影響也很可能遠未完全反映在全球貨幣市場，「我們正在期待這些政策草案中哪些實際上會實施，哪些可能會進一步落實。」她說，預計這將對歐元、墨西哥比索、加元和人民幣產生重大影響。

聯準會今年第一次貨幣政策會議在1月下旬結束，也可能對美股的漲勢構成挑戰。