我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓濟州航空失事「179人推測身亡」 1乘客曾傳訊息：要交代遺言嗎？

22℉氣溫下留6歲女兒在車上去賭場 紐約華裔夫婦遭起訴

就業數據、川普新政考驗美股 LSEG:投資人預期低於2024

財經新聞組／綜合報導
1月華府政權交接預計也將影響美股走勢。（歐新社）
1月華府政權交接預計也將影響美股走勢。（歐新社）

在美股迎來輝煌的一年後，投資人將在1月中旬抓住季節性趨勢，屆時一系列經濟數據和華盛頓權力交接可能會推動市場走勢。

Angeles Investments投資長羅森(Michael Rosen)表示，由11月至1月傳統上是市場的強勁時期。

此外，股市往往在12月最後5個交易日和1月前兩天表現良好，這種現象被稱為「聖誕行情」。根據《股票交易者年鑑》，自1969年以來，這個現象推動標普指數平均上漲1.3%。

過去4個交易日史指上漲2.91%，而那指上漲3.3%，增加了聖誕行情重現的希望。

這種走勢究竟能持續多久，將取決於2025年可能有助於推動市場的多種因素。

1月10日公布的每月就業數據應該會讓投資人對美國經濟的健康狀況和實力有最新的認識。繼今年稍早的颶風和罷工相關挫折之後，11月就業成長出現反彈。

不久之後，當美國企業開始報告第4季業績時，市場的強勢將再次受到考驗。

即使對川普政策的興奮預計將提振銀行、能源和金融等一些行業的前景，但LSEG數據顯示，投資人預計2025年每股獲利將成長10.6%，低於2024年預計成長的12.16%。

川普1月20日的就職典禮也可能為市場帶來一些波動。預計他將在上任第一天發布至少25項行政命令，涉及從移民到能源和加密貨幣政策等一系列議題。

Monex USA交易副總監吉文(Helen Give)表示，新政府上任總是會帶來很大程度的不確定性。並補充說，川普政府預期中的貿易政策影響也很可能遠未完全反映在全球貨幣市場，「我們正在期待這些政策草案中哪些實際上會實施，哪些可能會進一步落實。」她說，預計這將對歐元、墨西哥比索、加元和人民幣產生重大影響。

聯準會今年第一次貨幣政策會議在1月下旬結束，也可能對美股的漲勢構成挑戰。

投資 川普 貨幣

上一則

中國工業利潤前11月下滑4.7% 降幅恐20年最慘

下一則

川普關稅引全球恐慌 供應鏈急出貨但「能做的不多」

延伸閱讀

紐時：鴻海投資全球減少依賴中國 為川普關稅做準備

紐時：鴻海投資全球減少依賴中國 為川普關稅做準備
親川普名人子女就讀 邁阿密大學宛如「保守派哈佛」

親川普名人子女就讀 邁阿密大學宛如「保守派哈佛」
川普：比爾蓋茲要求今晚在「宇宙中心」海湖莊園會面

川普：比爾蓋茲要求今晚在「宇宙中心」海湖莊園會面
川普按一下助理送一杯 健怡可樂按鈕比他更早重返白宮

川普按一下助理送一杯 健怡可樂按鈕比他更早重返白宮

熱門新聞

巴菲特表示，購屋時應避免眼高手低。 （路透）

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

2024-12-23 08:10
印度證券交易委員會（SEBI）23日勒令Bharat Global Developers的股票暫停交易，因該公司涉嫌以發布虛假訊息，操縱股價。 路透

這檔股票一年漲100倍 原來都靠假訊息支撐

2024-12-23 11:38
老牌網域註冊公司VeriSign，是巴菲特的波克夏最近加碼投資的公司。(美聯社)

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

2024-12-28 08:46
前瑞銀全球策略師朱洛夫預測，美股「耶誕行情」可望延續，但2025年美股將見頭，最後陷入熊市。他並預言，日圓升值勢不可免，恐再掀利差交易平倉潮、重創美國科技巨頭股，屆時美國公債可望揚眉吐氣。(美聯社)

明年美股美元美債怎麼走？策略師這樣預測

2024-12-26 09:50
比較富比世2000年與最新的富豪排行榜，會發現包含微軟創辦人比爾蓋茲在內的多名富豪仍名列其中，但多數名字都已換人。（美聯社）

25年能改變什麼？看看富比世的富豪榜

2024-12-26 12:24
南韓國民所得毛額（GNI）雖在過去70年間翻漲540倍，但成長速度趕不上整體經濟擴張的步伐，可支配所得的成長步調更是落後。（路透）

南韓人均國民所得70年來翻漲540倍 為何如今人人喊苦？

2024-12-24 04:48

超人氣

更多 >
注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子

注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子
股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票
南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡

南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡
四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘

四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘
震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年

震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年