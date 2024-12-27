假期銷售增3.8% 高於預期

11月1日至12月24日期間，美國零售額增加了3.8%，零售商在預計競爭激烈的假期季展開激烈的促銷活動，促使消費者在最後一刻進行購物。銷售額增幅遠高於去年同期3.1%的增幅，輕鬆超過萬事達卡9月預測的3.2%增幅；旺季最後5天的銷售額占所有假日支出的10%。線上銷售額成長6.7%，高於去年的6.3%，服飾品類需求強勁。低成本電子商務競爭對手Shein和拼多多的Temu都提供具吸引力的黑色星期五和網購星期一優惠來吸引購物者。萬事達卡的這項調查統計所有付款形式的店內和線上零售額；但不包括汽車銷售。

豐田 汽車全球產量連降10月

日本汽車製造商豐田汽車表示，雖然美國和中國需求強勁，其全球銷量連續第二個月成長，成長1.7%至92萬569輛，創11月單月新紀錄；但該公司11月全球產量已連續第10個月下降。這家全球最大汽車製造商11月全球汽車產量為86萬9230輛，較去年同月下降6.2%，降幅大於10月的0.8%。累計1-11月全球產量約 875 萬輛，較去年同期下降5.2%，全球銷售量下降1.2%。雖然Grand Highlander和Lexus TX SUV車型在停產4個月後於10月下旬恢復生產，但美國產量下降11.8%。中國產量下降1.6%，優於上個月9%的降幅，原因是Granvia和Sienna廂型車以及與比亞迪聯合開發的電動轎車bZ3的本地銷量增加。

Waymo主宰自駕計程車市場

即使通用汽車(GM)本月決定結束其投資 逾100億美元的Cruise機器人計程車業務，但美國無人駕駛的未來已近在眼前。對於自駕車 產業來說，2024年將被記上一筆。這一年至少有一家美國主要企業、也就是Alphabet旗下的Waymo獲得主流採用，並在商業可行性方面取得長足進步。它可能已經超越Cruise成為美國市場的領導者，但美國其他競爭對手也在努力追趕。最引人注目的是馬斯克(Elon Musk)領導的汽車製造商特斯拉和亞馬遜旗下的Zoox。Uber在發生致命車禍後於2020年出售其投資10年的自動駕駛業務。兩年後福特放棄機器人出租車開發商Argo.AI的持股。2023年，Cruise暫停所有無人駕駛業務，因發生車禍事故導致調查，其加州上路執照被吊銷。