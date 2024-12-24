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星巴克咖啡師罷工蔓延 全美45州300多家門市加入

編譯黃淑玲／綜合外電
星巴克咖啡師罷工，上周展開，目前仍在全美開市擴散中。 （美聯社）
星巴克咖啡師罷工，上周展開，目前仍在全美開市擴散中。 （美聯社）

美國咖啡連鎖店星巴克（Starbucks）的咖啡師罷工行動，現在擴大到有大約5,000人參與，蔓延美國45個州，超過300家門市。時機正值年底耶誕假期開始，門市繁忙的時候。

美國主要財經媒體分析，雖然咖啡師的罷工門市數量大約只占全美門市據點的3%，但上周開始發動罷工時，只有三個城市參與，擴散的情況值得關注。

這次罷工是由國際服務業受僱者工會（SEIU）和星巴克工作者聯合會（SWU）所組織，目的是要讓社會大眾注意到被指控的不公平勞動，以及工作契約談判停滯問題。星巴克咖啡師希望最低時薪可以馬上調高最多64%，並且在三年的合約中，逐步增加77%以上。

工會總裁法克斯說，「星巴克總在說他們如何在體系裡珍惜夥伴，我們拒絕接受他們對於咖啡師薪資的立即投資是零，以及數千件懸而未決的不公平勞動」。她強調，「咖啡師們知道自己的價值，他們不準備接受一個不把夥伴們視為真正夥伴的合約提案」。

根據星巴克管理高層對員工發出的通知，管理階層說工會的訴求「難以為繼」，宣傳公司提供給員工的整體福利，如果把福利和薪資合併計算，每周排班至少20小時的員工，平均時薪有30美元。

星巴克執行副總裁凱利表示，上周工會選擇離開談判桌，「一旦工會回到談判桌，我們準備好繼續協商」。

星巴克8月找來尼可（Brian Niccol）出任執行長後，投資人信心大增。不過最近幾周星巴克股價隨大盤拉回又走下坡。尼可已承諾會與工會誠懇協商。

星巴克 咖啡 罷工

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