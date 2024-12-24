美股最錢線／降息引爆暴跌 卻是進場良機

聯準會 上周「鷹式降息 」讓得美股 大跌，史坦普500指數18日大跌2.95%，不少科技股巨頭遭到拋售。

然而，美股知名多頭分析師卻表示，人工智慧(AI)技術的革命才剛開始，科技股的暴跌恰恰為投資人提供了一個具吸引力的買入機會。

聯準會上周將基準利率調降25基點，但決策過程和相關考量卻令美股多頭心驚。首先是FOMC成員中罕見出現反對降息聲音，擁有投票權的克利夫蘭Fed行長哈馬克傾向於維持利率不變。而雪上加霜的是，聯準會主席鮑爾會後承認降息是個「驚險決定」。並暗示聯準會明年降息幅度較小，因通膨水準仍居高不下。

鮑爾的這番話讓市場一片惶恐，美股出現恐慌性大跌。然而，Wedbush全球技術研究主管艾夫斯(Dan Ives)仍對美股科技股表達了巨大的信心。

他表示：「「現在還只是晚上10點的AI狂歡派對，而這場派對起碼持續到凌晨4點。任何拋售，無論是聯準會、地緣政治還是黑天鵝事件，都是買入機會。我認為科技股牛市將持續5到6年，而現在才剛進入第3年。」

不過他也承認，在聯準會上周「鷹式降息」後，許多「熊正在走出冬眠模式」。但他仍然堅定地看好美股科技股巨頭，並預期所謂的「七巨頭」科技股仍將迎來強勁的一年。

他也建議投資人關注其他可能從AI牛市中受益的公司，包括大型軟體公司。

艾夫斯補充說，美國總統當選人川普的新政府明年可能會支持科技股，因為川普可能會推出放鬆監管的政策，允許科技公司進行更多的併購。

他表示：「隨著大型科技公司和金融公司的加入，會出現更多科技公司的併購；就等著看好戲吧！」（財經新聞組）