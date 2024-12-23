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CAQ警告美會計師資格改革 恐加劇短缺問題

編譯林聰毅／綜合外電
圖為勤業眾信（Deloitte）、資誠（PwC）、安侯建業（KPMG）與安永（EY）國際四大會計事務所的商標。（路透）
圖為勤業眾信（Deloitte）、資誠（PwC）、安侯建業（KPMG）與安永（EY）國際四大會計事務所的商標。（路透）

代表四大會計師事務所和其他大公司的審計品質中心（CAQ）表示，美國一項改革會計師資格規則的計畫，可能會使業者面臨歧視訴訟，還可能推高進入此行業的障礙，導致會計師短缺問題更加惡化。

美國註冊會計師協會（AICPA）和美國州會計委員會全國協會（NASBA）在9月提議取消要求會計師須完成相當於五年大學教育的規定，比傳統的學士學位修業年限多出一年，而這項規定一直被認為是阻礙年輕人進入該行業的原因。

AICPA和NASBA提出了取得會計師資格的替代途徑，就是以企業內在職訓練一年，取代第五年的大學教育。

然而，英國金融時報( FT）報導，CAQ認為這項擬議中的改革「不必要地複雜」，還可能在資格審查過程中「引進不自覺的偏見」，使大型會計師事務所與制定註冊會計師（CPA）資格規則的團體，在如何阻止新招聘人員數量下降的問題上，出現歧見。

CAQ副總裁巴倫岑（Liz Barentzen）11月提交評論信指出，這個架構的龐大清單，包括能力、績效指標和評量規定等，製造了一個不必要的複雜系統，可能難以在各個司法管轄區一致推行。她說，定性的評價架構可能會在評估過程中，引進主觀和不自覺的偏見，從而產生原本不存在的就業相關問題，例如歧視主張。

會計師短缺已開始成為一些公司財務揭露的風險因素，一些小型會計師事務所已退出為地方政府審計等小眾業務。該行業的領袖警告，如果不迅速扭轉這種趨勢，大公司可能會面臨招聘問題。

參加註冊會計師考試的人數在2016年達到高峰，超過100,000人，之後一路下滑，在2022年降至略多於67,000人，為17年來最低。AICPA預期，在去年小幅上升後將重返下跌趨勢。近年來在大學修習會計課程的年輕人日漸減少，他們傾向於投身金融或科技公司，因為這些領域的新人起薪較高。

CAQ認為，解決這個短缺問題需要擴大會計對不同背景的學生的吸引力，而對學生來說，大學第五年的費用可能尤其成問題。

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