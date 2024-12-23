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安謀授權案訴訟高通占上風 相關PC、手機仍可販售

編譯湯淑君／綜合外電
美國陪審團20日判定，高通並未違反與安謀（Arm）的晶片技術授權協議。這代表內建高通晶片的相關AI商品仍可販售。（路透） 【作者：季晶晶，日期：2024-12-22，數位典藏序號：20240201081534664】
美國陪審團20日判定，高通並未違反與安謀（Arm）的晶片技術授權協議。這代表內建高通晶片的相關AI商品仍可販售。（路透） 【作者：季晶晶，日期：2024-12-22，數位典藏序號：20240201081534664】

美國陪審團20日判定，高通2021年收購新創公司Nuvia後，並未違反與安謀（Arm）的晶片技術授權協議，儘管安謀揚言尋求重審，但法官建議雙方透過仲裁化解歧見。

安謀發言人表示，陪審團未能就安謀針對此案提出的三大問題之一做出決定，形成「僵局」，令人「失望」，所以「有意尋求重新審理」。這可能導致進一步興訟或雙方和解。

監督此案的德拉瓦聯邦法官諾芮加則表示，若是重審，她看不出哪一方能明顯勝訴，建議兩造透過仲裁化解歧見。

高通2021年以14億美元收購晶片新創公司Nuvia後，安謀在2022年對大客戶高通提出告訴，指控這家行動晶片大廠違反晶片設計授權合約。此案關係重大，因為眾多科技產品採用內建安謀架構的高通晶片，從電動牙刷、電腦到衛星，都可能受此案判決結果影響。

此案陪審團須回答三個問題：Nuvia是否違反與安謀的授權合約，高通是否違反Nuvia與安謀簽的授權合約，高通簽的授權合約是否涵蓋涉及此案爭議的安謀晶片技術。

八人陪審團不確定第一個問題的答案，但對另外兩項的判定都對高通有利，確定高通能繼續銷售相關產品。

科技顧問公司Tantra Analyst創辦人暨分析師桑甘說：「高通顯然占上風。三個問題中，陪審團對其中兩個一致做出對他們有利的決定，而且法官表明她不看好迅速重審。」

就目前而言，這個結果讓林林總總內建高通晶片的新款人工智慧（AI）裝置可繼續在市場販售，包括微軟、戴爾的「AI PC」和三星的智慧手機。

輝達、超微和聯發科正醞釀打造安謀架構處理器，進軍「AI PC」筆電晶片市場。安謀之前曾表示將摧毀涉及侵權的產品。

安謀和高通爭執焦點是，高通每製造一顆晶片應付給安謀多少權利金。若是依照Nuvia與安謀簽的授權合約，須支付較高的權利金費率；但高通買下這家新創公司並把其技術融入高通晶片後，就依照高通自己與安謀簽的較低費率支付權利金。安謀舉證說，據高通估算，收購Nuvia，每年可藉此省下數億美元授權金支出。

高通近年來力圖設計自己的客製晶片「核心」，以降低對安謀架構的依賴。

安謀 高通 晶片

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