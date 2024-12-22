我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普暗示上任初期就與普亭會晤 不甩與馬斯克被挑撥：他當不了總統

華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊細節曝光

爭搶鉅額國防合約 AI夯股Palantir和Anduril傳籌組新創聯盟

編譯葉亭均／即時報導
美國國防科技獨角獸Anduril Industries公司研發的「走鵑」（Roadrunner）反無人機攔截系統。（路透）
美國國防科技獨角獸Anduril Industries公司研發的「走鵑」（Roadrunner）反無人機攔截系統。（路透）

美國兩大國防科技公司Palantir和Anduril正在與數十家競爭同業協商籌組聯盟，合作競標美國政府合約，要顛覆幾家主要國防承包業者寡占政府合約的局面。

該聯盟計畫最快1月時宣布已與幾家科技集團達成協議。知情人士透露，討論要加入的企業包含馬斯克的SpaceX、ChatGPT開發商OpenAI、自駕艦艇業者Saronic以及AI數據公司Scale AI。

參與籌組的一名人士說：「我們正合作提供新一代國防承包業者。」

此時正值科技公司尋求從洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、雷神（Raytheon）和波音公司等傳統主要承包業者瓜分美國政府高達8500億美元的國防預算。

另一名消息人士說，這聯盟將匯聚矽谷一些最有價值企業的勢力，並利用它們的產品，為供應美國政府先進國防和武器能力提供更具效率的方式。

國防科技新創公司今年來吸引創紀錄的資金，投資人押注在川普上任後，這些業者將成為美國在國安、移民、太空探索領域提高聯邦支出的贏家。此外，烏克蘭和中東的戰爭，再加上美中地緣政治局勢緊張，加劇美國政府仰賴科技公司開發能夠用於軍武的先進AI產品。

Palantir股價過去一年暴漲300%，公司市值達1690億美元，超越洛克希德丁。該公司由傳奇創投家提爾（Peter Thiel）共同創辦，他也為Anduril提供初期資金支持。Anduril在2017年成立，今年估值140億美元。

同時間，SpaceX估值達到3500億美元，成為全球最大未上市新創公司；OpenAI自2015年成立以來，估值已飆升至1570億美元。

每家公司都試圖從美國政府的國防預算中分一杯羹。雖然SpaceX和Palantir早在20年前就贏得大型公共合約，一些則是最新成為政府的承包合約業者。OpenAI今年調整服務條款，不再明確禁止其AI工具用於軍事目的。

美國的國防採購長期來被批評為緩慢、反競爭、有利於一小群老牌企業，這些大型企業通常生產需要耗費數年設計與製造的船艦、坦克和飛機。

矽谷的國防產業則優先聚焦於生產較小型、成本較低、自動操控的武器，號稱更能在現代軍事衝突中更佳保護美國和其盟國。

Palantir的「AI平台」提供基於雲端的資料處理，本月整合Anduril的自主軟體「Lattice」，為國安目的提供AI；Anduril則把反無人機防禦系統與OpenAI的先進AI模型結合，共同致力於與「空中威脅」相關的美國政府合約。

Anduril、OpenAI和Scale AI拒絕對該聯盟的發展置評。Palantir、SpaceX和Saronic沒有回應置評請求。

AI OpenAI SpaceX

上一則

美股聖誕行情、比特幣跌了…5件國際事不可不知

下一則

就算川普撤銷拜登禁令 歐洲LNG價格依舊難降

延伸閱讀

強硬回擊川普敲詐說 巴拿馬總統：收費透明 運河主權「不容談判」

強硬回擊川普敲詐說 巴拿馬總統：收費透明 運河主權「不容談判」
川普轟巴拿馬運河敲竹槓 要求降低過境運費 「否則歸還美國」

川普轟巴拿馬運河敲竹槓 要求降低過境運費 「否則歸還美國」
前谷歌CEO預言：AI史詩級鬥爭 中最終會擊敗美國

前谷歌CEO預言：AI史詩級鬥爭 中最終會擊敗美國
Google搜尋新增AI模式 對話功能、Thinking…迎戰OpenAI

Google搜尋新增AI模式 對話功能、Thinking…迎戰OpenAI

熱門新聞

美債投資人預期美國聯準會18日將會鷹式降息。(路透)

美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

2024-12-17 09:25
美國聯準會（Fed）在美東時間18日決議降息1碼，將聯邦資金利率目標區間下調至4.25%~4.50%。路透

Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？

2024-12-18 14:11
道指下跌1123.03點或2.58%至4萬2326.87點，為1974年連續下跌11天以來最嚴重的連跌，也是今年來第二度單季下跌超過1000點。美聯社

Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見

2024-12-18 16:51
用戶控告T-Mobile把一項不實收費標為政府規定費用，而轉嫁給用戶達20年。（美聯社）

T-Mobile捏造政府收費20年 轉嫁用戶挨告

2024-12-16 19:31
美股16日早盤開高。 路透

美股早盤揚 美超微暴跌 策略師估美元明年觸頂

2024-12-16 10:36
華爾街分析師紛紛調高目標股價，仍趕不上博通的凌厲漲勢。（路透）

市值已逾1兆美元 博通周一股價為什麼再飆漲11%？

2024-12-17 07:20

超人氣

更多 >
從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
封面故事／10最佳聖誕禮物 好市多員工推薦

封面故事／10最佳聖誕禮物 好市多員工推薦
NBA／他「掛」在籃框上 害勇士、灰狼延遲半小時開賽

NBA／他「掛」在籃框上 害勇士、灰狼延遲半小時開賽
川普未上任先踢鐵板 黨內叛將不受控 就職後恐臨立法權挑戰

川普未上任先踢鐵板 黨內叛將不受控 就職後恐臨立法權挑戰