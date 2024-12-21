道瓊反攻498點一掃本周低迷 投資人看好聖誕老人行情不缺席

不過歷來12月大部分漲幅通常出現在月底，聖誕老人行情加上交易量偏低，為今年強勁漲勢注入最後一波動能。（路透）

美國股市三大指數周五反攻，道瓊工業指數大漲498點，和史坦普500 指數雙雙寫下美國大選以來最佳單日表現，一掃本周低迷氛圍，也燃起下周將如期上演聖誕老人行情的期待。

道瓊指數和史坦普500指數周五分別上漲1.2%和1.1%，科技股為主的那斯達克綜合指數上漲1%。不過，受到聯準會（Fed）周三表示明年利率水準高於預期的拖累，三大指數周線仍分別下跌至少1.8%。

費城半導體指數和台積電ADR周五分別上漲1.5%和1.3%，但周線仍各下挫3.6%和1.9%。

美國商務部周五公布Fed看重的11月不計食物和能源的核心個人消費支出（PCE）物價年增率為2.8%，低於預期，美股開低走高。

駿利亨德森美國固定收益部門主管韋蘭斯基（Greg Wilensky）表示，PCE數據並不足以促使Fed在1月繼續降息 ，但「確實有助於改善2025年降息次數可能超過市場目前預期的展望。」

Global X投資策略主管赫夫斯坦（Scott Helfstein）說：「市場仍在消化利率政策的轉變，我們認為Fed在這方面可能略嫌保守，仍預期可能會有三次甚至四次降息，但這將取決於勞動市場出現疲軟。」

兩位Fed官員周五的談話也激勵投資人士氣。芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比表示，他仍預料利率未來12到18個月內會「顯著下降」。紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯也主張繼續降息 ，他說目前貨幣政策「極有限制性」。

美國公債殖利率 周五回落，10年期公債殖利率收在4.522%，殖利率之前連續兩天走高，周四高達4.569%。

距離年底剩下一周半，道瓊指數本月已下跌超過5%，周三還一度暴跌1,100點；史坦普500指數本月也下跌超過2%，只有那斯達克本月上漲近1%，是本月三大指數中唯一保持上漲的。

不過歷來12月大部分漲幅通常出現在月底，聖誕老人行情加上交易量偏低，為今年強勁漲勢注入最後一波動能。

下周，紐約證券交易所周二逢平安夜提前於美東時間下午1時收市，周三聖誕節當天休市。

所謂聖誕老人行情落在聖誕節後也就是一年最後五個交易日以及次年1月的前兩個交易日。根據「股票交易員年鑑」統計，1969年以來，史坦普500指數在這段期間平均上漲1.3%。

不少投資人預期，史坦普500指數下周漲幅可能超過這個平均值，甚至可望在年底前衝上6,100點，周五收在5,930點，距離此歷史新高峰尚有3%的差距。