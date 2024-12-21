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退休、開除、跳槽… 美CEO今年327人去職創新高

財經新聞組／綜合報導

退休、被開除或挖角的執行長今年非常多。根據就業諮詢公司Challenger,Gray&Christmas統計，截至今年十一月，美國上市公司總共有三二七名執行長去職。

這是自二○一○年開始追蹤執行長更替以來最多的一年；也比去年增加百分之八點六。

離職者包括長期主導產業的美國企業執行長，例如波音、Nike和星巴克。人事更替的步伐顯示，當消費者證明他們願意在強勁的經濟下花錢時，這些公司的客戶、投資人、對沖基金或董事會對銷售下滑或策略失誤越來越不耐煩。

疫情期間，執行長的更換速度放緩，企業突然面臨封鎖、遠距工作、供應鏈困難和短缺，甚至無法徹底生存。而之後面臨更高的借貸成本、通貨膨脹、勞動力短缺、消費者偏好轉變和其他挑戰。

過去十四年來，二○二一年執行長換人數量最少，為一九七人。

領導力諮詢公司Russell Reynolds Associates總經理兼前執行長墨菲(Clarke Murphy)表示：「資本成本和轉型速度正在創造更快的輪換。」

他表示，在原本強勁的市場中，表現不佳更容易被千夫所指，「在史坦普五百連續兩年回報率超過百分之二十的年代裡，任何表現明顯不佳的公司都會成為人們關注的焦點，而且董事會的行動速度可能比五或七年前還要快。」

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