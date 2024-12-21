財經簡訊

星巴克 員工在聖誕節前罷工

星巴克門市員工計劃從20日開始舉行為期5天的罷工，抗議與該公司的合約談判缺乏進展。罷工計畫將從洛杉磯、芝加哥和西雅圖開始，到聖誕節前夕可能會蔓延到全國數百家店面。自2021年以來，星巴克工人聯合會已組織了535家美國公司旗下門市的員工。該工會表示，星巴克未能履行2月做出​​今年達成勞工協議的承諾。工會也希望該公司解決懸而未決的法律問題，包括工人向國家勞動關係委員會(NLRB)提出的數百項不公平勞動行為指控。

胎壓問題 特斯拉召回70萬輛

特斯拉表示，因輪胎壓力監測系統存在問題，將在美國召回69萬4304輛電動車。該問題影響部分Model 3、Model Y和Cyber​​truck車型，將透過無線軟體更新來解決。召回確認通知指出，輪胎壓力監測系統(TPMS)警告燈可能不會在駕駛周期間保持亮起狀態，無法警告駕駛員輪胎壓力過低。通知指出，該問題可能會導致駕駛使用輪胎充氣不當的車輛，增加撞車的風險。

諾和諾德新減肥藥未達預期

丹麥製藥巨頭諾和諾德(Novo Nordisk)的實驗性減肥藥物CagriSema的後期試驗結果未達到預期，該公司股價暴跌。廣受歡迎的Wegovy減肥藥物製造商表示，其最新候選藥物幫助患者體重減輕了22.7%，低於該公司先前預測的25%。試驗結果對CagriSema可能成為下一代肥胖藥物的預期造成打擊。這種雙重藥物注射治療結合了Wegovy的活性成分索馬魯肽和一種新興的減肥治療形式卡格里林肽(Cagrilintide)。

股票基金淨流出額 15年最大

LSEG Lipper數據顯示，截至12月18日當周，投資 人從美國股票基金淨撤資502億元，為2009年9月以來最大單周淨流出。主因投資人在聯準會政策決定之前就從市場反彈中獲利了結。投資人從美國大型股基金撤資209.3億元，結束長達6周的淨買進。它們也分別拋售小型股、多重股和中型股基金，規模分別為54.1億元、39.1億元和28.5億元。產業基金連續第3周淨流出，總計15.3億元；其中科技和醫療保健產業領先，分別為13.2億元和3.24億元；同期金融業吸引了5.78億元淨流入。