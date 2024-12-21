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美股最錢線/諸多利空跡象 聖誕行情難現

財經新聞組／綜合報導

即使本周大幅下跌，史坦普500指數2024年仍將上漲超過23%，而且華爾街歷來經常享受強勁的年底行情。

根據《股票交易者年鑑》，自1969年以來，每年的最後5個交易日以及隔年的前2個交易日，史指的平均漲幅為1.3%。這段時期被稱為「聖誕行情」。

但今年，跡象顯示聖誕行情可能不會出現。

聯準會暗示2025年降息幅度低於預期，令投資人措手不及。史指18日創下8月以來最大單日跌幅。

資產管理公司Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)表示，隨著年底臨近，股市的另一個擔憂是國債殖利率上升。聯準會會議結束後，指標10年期公債殖利率19日觸及4.55%，為6個多月以來的最高水準。

根據LSEG Datastream的數據，史指的預期本益比為21.6倍，遠高於15.8倍的歷史平均水平；殖利率的上漲將對股票估值帶來更大壓力。

馬利表示：「年底時，人們終於要面對這樣的現實：股市極其昂貴，而聯準會也不會如想像的那樣寬鬆。」

話雖如此，Horizon Investment Services執行長卡爾森(Chuck Carlson)表示，本周的回調可能是正面的，因為它消除了股市的一些泡沫情緒，「為市場反彈奠定了基礎」，「如果下跌趨勢進一步延續，對看漲趨勢來說可能會更加危險。」

聖誕行情與1月的前5個交易日以及1月的整體表現相結合，是全年的預兆：當這三個指標為正值時，在過去50年中有90%以上的時間都會走高。

但卡爾森表示，川普在11月5日贏得總統選舉後，史指在11月實現了5.7%的驚人回報，因此這種季節性強勁今年可能來得較早，「對於市場來說，這是強勁的一年，說我們在11月而不是12月迎來了年底的反彈。」（財經新聞組）

殖利率 聯準會 華爾街

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