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Nike財測黯淡股價重挫 拖累亞洲供應鏈 下季恐更糟

編譯簡國帆／綜合報導
Nike審慎看待短期展望，預估的本季營收減幅超乎市場預期。（路透）【作者：路透通訊社，日期：2024-12-21，數位典藏序號：20241219032902654】
Nike審慎看待短期展望，預估的本季營收減幅超乎市場預期。（路透）【作者：路透通訊社，日期：2024-12-21，數位典藏序號：20241219032902654】

Nike審慎看待短期展望，預估的本季營收減幅超乎市場預期，並警告下季逆風可能甚於本季，暗示業績在明年5月底前都難以大幅改善，股價20日在美股早盤應聲重挫逾3%，台灣豐泰與香港裕元集團等供應商的股價20日也挫跌。

Nike表示，止於11月30日的年度第2季（上季）營收比去年同期下滑7.7%至123.5億美元，減幅小於分析師預估的9.41%，淨利年減26.5%至11.6億美元，每股盈餘為0.78美元，高於分析師預期，且除了中國大陸以外的其他地區銷售都優於預期。

然而，Nike預測，本季營收將下滑，減幅為二位數百分比區間的下緣，減幅大於分析師預期的7.65%，本季毛利率預估將下滑3-3.5個百分點

Nike執行長希爾（Elliot Hill）在10月上任來主持的首場財報說明會上表示，Nike要搶回市占的努力可能意味著一些短期苦痛，「轉變需要時間」，希爾說，他的優先要務是重建Nike的零售合作，並且確保縮減折扣和促銷活動，「我們已變得遠太過促銷」。

希爾指出，「降價不只影響我們的品牌，也擾亂整體市場和我們合作夥伴的獲利」。他表示，他上任後已經和許多關鍵零售合作夥伴會面，並表示Nike已「失去對運動的癡迷」，矢言要讓Nike再度聚焦於運動事業，並且銷售出更多的高價產品。

他說，短期的最大苦痛點之一，是要減少直接面對消費者通路的降價，並將聚焦於推出新產品和加強創新，但在新品上市前，Nike必須先出清舊產品，意味著必須打折或透過利潤較低的通路銷售大量現有產品，對利潤造成壓力。

Nike主管表示，提高行銷投資也可能會對獲利造成壓力，財務長傅蘭德（Matthew Friend）說，下季的逆風可能比本季還強。

利潤 投資 香港

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