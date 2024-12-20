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馬斯克身價進逼5000億美元 川普利多加持下還會繼續增加？

編譯黃淑玲／綜合外電
馬斯特的身價，本周稍早一度逼進5,000億美元。 （路透）
馬斯特的身價，本周稍早一度逼進5,000億美元。 （路透）

全球首富馬斯克本周身價一度進逼5,000億美元，達成億萬富豪的新里程碑，隨著他在川普政府扮演吃重角色的利多持續發酵，加上分析師看好特斯拉股價續漲，他的身價有望繼續增加。

美國總統選舉日11月5日以來，馬斯克的財富淨值最多狂增84%，17日增至近日高峰4,860億美元，向5,000億美元關卡邁進。

不過，特斯拉股價18日隨美股崩跌而下滑8.28%，19日又再跌0.9%至436.17美元，根據彭博億萬富豪指數，目前馬斯克的身價回降到4,550億美元。今年一開始時，馬斯克的身價為2,290億美元，最低是在4月24日，只有1,660億美元。

馬斯克最近身價「扶搖直上」，除了特斯拉股價漲，另也因為他旗下的太空公司SpaceX最新估值達到3,500億美元，以及人工智慧（AI）新創公司xAI新一輪募資結束後的估值成長至400多億美元。

馬斯克和川普交好，也讓投資人對他旗下事業發展軌跡抱持信心，尤其是特斯拉。Baird分析師卡羅18日調升特斯拉股價的目標價到480美元，表示「馬斯克漢川土普關係，已讓特斯拉獲得的明亮聚光燈更加閃耀，選後也已贏得鈔正面的股價反應」。

股市技術分析專家、CappThesis創辦人卡佩雷瑞甚至表示，特斯拉股價可能只在「第三波怪獸級漲勢」的初期階段。

他說明前兩波指出，第一波介於2010年7月-2014年9月，當時特斯拉股價累計上漲1,850%，在第二次的2019年6月-2021年11月時期，大漲約3,500%，若現在是第三波「怪獸級漲勢」，相較於前兩波，特斯拉股價自2023年低點至今，「才」漲了約350%。

然而，特斯拉前兩波的「怪獸級漲勢」都伴隨著營運基本面良好，預期獲利上揚。第一波是Model S問世，第二波的功臣是Model Y。

專家指出，特斯拉預期2027年的每股盈餘約5美元，但必須再提高，才能維持住股價漲勢。此外，特斯拉11月銷售不，意味著該公司12月在中國和美國的銷售必須非常好，才能達到第4季賣出51.5萬輛的目標。根據FactSet訪調的分析師預期，特斯拉本季只能交車50.3萬輛。

特斯拉 馬斯克 川普

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