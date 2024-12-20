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川普承諾減少監管 全球併購金額明年估逾4兆 4年來最高

財經新聞組／綜合報導
Capital One以350億元收購Discover Financial，是今年大型收購案代表之一。（路透）
Capital One以350億元收購Discover Financial，是今年大型收購案代表之一。（路透）

銀行業預期，在美國總統當選人川普承諾減少監管、降低企業稅和廣泛支持商業立場的推動下，明年全球併購成交金額將超過4兆元，創4年來最高水準。

Dealogic數據顯示，截至今年12月19日，併購(M&A)總價值較去年成長15%，達到3.45兆元，從去年同期約3兆元的10年低點回升。

頂級交易撮合者預計，明年美國的反壟斷執法將更有利於交易，以解除拜登政府時期擱置的合作關係。

摩根大通(小摩)北美併購聯席主管霍夫曼(Jay Hofmann)表示：「撇開2021年不談，明年可能是過去10年中最好的一年，因為過去10年交易量沒有太大波動。如果明年全球併購交易量增加15%或20%，我們一點也不意外。」

今年至今，美國的併購額成長10%達到1.55兆元；而歐洲和亞太地區的併購額分別成長22%和11%，交易額徘徊在8000億元附近。

摩根史坦利（大摩）全球併購聯席主管柯林斯(John Collins)表示：「IPO市場正在改善，這確實有助於投資組合中的一些較大資產，而這可能是唯一的貨幣化管道。」

今年槓桿收購額猛增35%達到6008億元，因為私募股權公司勇敢地面對市場條件的挑戰，將多家公司私有化，同時也完成了對大型目標的收購。黑石(Blackstone)以160億元收購澳洲資料中心營運商AirTrunk，以及Silver Lake以130億元私有化娛樂集團Endeavor Group，都被列為年度最佳槓桿收購。

一些投資銀行警告，川普擔任總統期間計劃徵收的關稅可能會對美國經濟構成阻力，因為這可能會推高通膨。

Mars以360億元收購Cheez-It製造商Kellanova，Capital One以350億元收購Discover Financial，Synopsys以350億元收購設計軟體製造商Ansys，是今年最大的併購交易。

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