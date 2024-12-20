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失聯好幾天 密爾比達1家4口陳屍公寓

僑領孫耀寧被捕 友人：不信「文人」是「間諜」

財經簡訊

財經新聞組／整理

義競爭機構結束Booking調查

義大利競爭監管機構AGCM表示，已結束對Booking.com的調查，因為該線上旅遊平台提供的承諾足以解決其提出的競爭擔憂。AGCM今年3月對Booking.com展開調查，以確定該旅遊網站的飯店價格政策是否濫用其市場主導地位。監管機構表示，Booking.com首選合作夥伴計畫的處理方式「似乎可能會在全國阻礙線上酒店經紀和訂房服務市場的有效競爭」，導致價格上漲和消費者選擇減少。Booking.com提交多項承諾，以確保在管理和推廣該計劃中的酒店時的任何階段，都不會考慮其他線上通路提供的價格。

傳諾華將關閉Morphosys廠

德國新聞媒體《WirtschaftsWoche》報導，瑞士製藥集團諾華(Novartis)正在結束今年年初收購的德國生物技術公司Morphosys，約有330個工作崗位將受到影響。《WiWo》引述諾華聲明指出：「在2024年11月，我們決定在2025年底之前關閉德國和美國的Morphosys工廠，並將所有投資組合活動整合到諾華。」

亞馬遜7個倉庫工人展開罷工

在假期購物高峰期間，亞馬遜美國7家工廠的員工19日開始罷工，以迫使該零售商與工會進行合約談判。國際卡車司機兄弟會表示，紐約、亞特蘭大和舊金山等城市的倉庫工人正在參加針對亞馬遜的「最大規模」罷工。工會為亞馬遜設定12月15日開始談判的最後期限，倉庫工人最近投票批准罷工。亞馬遜表示，預計其營運不會受到任何影響。工會設施僅占亞馬遜每小時勞動力的1%，而紐約市等地區擁有多個倉庫和較小的送貨站，這可以幫助亞馬遜削弱任何潛在的罷工影響。

財報佳 達頓餐廳銷售成長6%

達頓餐廳上季獲利和營收符合分析師的預期，Olive Garden和LongHorn Steakhouse的同店銷售成長優於預期。達頓第2財季淨利為2.151億元，合每股1.82元，高於去年同期的2.121億元或每股1.76元。不包括收購Chuy's相關的成本，每股獲利2.03元。淨銷售額成長6%，達到28.9億元。達頓的同店銷售額成長2.4%，超過預測的1.5%。其中LongHorn Steakhouse同店銷售額成長7.5%，高於4.1%的預期。Olive Garden同店銷售額成長2%，也高於1.4%的預測值。

亞馬遜 罷工 德國

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