我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失聯好幾天 密爾比達1家4口陳屍公寓

僑領孫耀寧被捕 友人：不信「文人」是「間諜」

傳商務部要求NVIDIA 調查晶片如何流入中國

編譯黃淑玲／綜合19日電
輝達執行長黃仁勳（左）與美超微執行長梁見後，今年6月在台北電腦展上同台。（本報資料照片）
輝達執行長黃仁勳（左）與美超微執行長梁見後，今年6月在台北電腦展上同台。（本報資料照片）

科技新聞網站The Information周四（19日）引述知情人士的話報導，商務部最近要求輝達（NVIDIA）調查過去一年該公司產品究竟如何流入中國。輝達也為此要美超微（Sper Micro）和戴爾（Dell）等大型分銷商調查東南亞客戶是否違規。輝達的人工智慧（AI）晶片被嵌入到美超微或戴爾製造的伺服器中，銷售給客戶。

輝達發言人說，「我們堅持要求客戶和合作夥伴，嚴格遵守所有出口管制的限制」，「任何二手產品未經准許的偏差運用，包括任何灰色市場的轉售，都會給我們的業務帶來負擔，而不是好處」。

The Information指出，曾參與走私輝達晶片的五位人士表示，迄今都已能規避美超微最近的檢查。報導指出，美超微的員工9月對過去一年來採購美超微伺服器的東南亞客戶，進行現場隨機檢查，包括造訪美超微出貨發票所列、伺服器出貨地點的倉庫或資料中心，接著尋求驗證伺服器或所在地點的序號，是否與發票相符。

知情人士說，任何拒絕配合調查的客戶，將不得再下訂單。但知情人士透露，一些客戶的規避作法相當簡單，印出包含美超微正在稽核機器的序號標籤，再貼到手上擁有、內含輝達晶片的其他伺服器上。在某些案例中，走私者會更進一步修改作業系統內的伺服器序號。

戴爾表示，該公司要求經銷商、轉售商遵行所有適用的法規和出口管制。針對未守規矩的經銷商將採取適當行動，最重包括中止雙方的交易關係。

美超微說，他們調查並且對違規出口或再出口該公司產品給第三方的客戶採取行動。美超微強調，「美超微遵守所有的美國出口管制要求」。美國商務部未回應路透記者的置評請求。

美國拜登政府已陸續加強緊縮供應給中國的晶片。去年管制範圍擴大到禁止銷售高階AI晶片。本月稍早，華府限制半導體出口給140家企業，晶片設備製造商也包括在內。

路透看到的招標文件顯示，2024年稍早時，仍有幾所中國大學和研究機構經由轉售商採購到輝達晶片。

輝達 晶片 東南亞

上一則

明年可能升息嗎？美長期債券價格走弱 殖利率升至六個月來最高

延伸閱讀

拜登卸任前將訪義大利 會晤總理和教宗

拜登卸任前將訪義大利 會晤總理和教宗
Nvidia AI晶片如何流入中國 美商務部要求調查

Nvidia AI晶片如何流入中國 美商務部要求調查
這個身體距離？女星貼與拜登合照引熱議 第一夫人站超遠

這個身體距離？女星貼與拜登合照引熱議 第一夫人站超遠
TikTok迎一線生機？上訴案最高院1月10日將聽證 麥康諾有意見

TikTok迎一線生機？上訴案最高院1月10日將聽證 麥康諾有意見

熱門新聞

巴菲特手握大量現金，預示市場回報低迷？（路透）

巴菲特「滿手現金」預示美股前景？ 歷史經驗透端倪

2024-12-12 23:30
美債投資人預期美國聯準會18日將會鷹式降息。(路透)

美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

2024-12-17 09:25
美國聯準會（Fed）在美東時間18日決議降息1碼，將聯邦資金利率目標區間下調至4.25%~4.50%。路透

Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？

2024-12-18 14:11
麥當勞10月底的財報會議稱低收入消費者更頻繁地在家用餐，抑制了客流量。(歐新社)

低收者財務壓力增 麥當勞一現象「很有感」

2024-12-13 20:29
美國通膨升溫顧慮再起，限縮聯準會（Fed）未來降息空間，基準的10年期美國公債價格連跌五個交易日，殖利率13日躍上4.4%。（路透）

Fed抗通膨卡關、明年降息生變 美國公債周線大跌

2024-12-14 07:20
道指下跌1123.03點或2.58%至4萬2326.87點，為1974年連續下跌11天以來最嚴重的連跌，也是今年來第二度單季下跌超過1000點。美聯社

Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見

2024-12-18 16:51

超人氣

更多 >
吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　
好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回

好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回
芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣

芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣
助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕

助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕
川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事

川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事