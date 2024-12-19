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短影音加持 IG廣告明年收入將占母公司Meta逾半

財經新聞組／綜合報導

研究公司Emarketer表示，隨著社群媒體平台提高其產品的貨幣化程度，Instagram明年將占Meta Platforms美國廣告收入的一半以上。

Instagram的Reels與字節跳動的TikTokYouTube的Shorts處於競爭局面，因為用戶發現短影音更具吸引力，促使行銷人員大量採用這種格式，在Meta投放更多廣告，增加其產品收入。

如果TikTok禁令在美國生效，Reels和YouTube的Shorts可能會成為最具吸引力的廣告替代品，從而有可能促進Instagram的成長。最高法院近日駁回TikTok上訴，若在明年1月19日前未脫離字節跳動，將遭到全面封殺。

Emarketer首席分析師英伯格(Jasmine Enberg)表示：「Instagram現在是一個影片優先的平台，用戶在Instagram上有近三分之二的時間都在觀看影片。」

英伯格補充說：「如果TikTok禁令在2025年生效，Instagram可能會奪下經過重新分配的TikTok美國廣告收入的五分之一以上。」

2024年Instagram的廣告收入主要來自其Feed和Stories功能，分別貢獻了53.7%和24.6%。

然而，隨著Reels收入的增加，Instagram Explore、Reels和潛在Threads的總收入占比預計將在2025年升至9.6%。

TikTok YouTube

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