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美股最錢線／知名空頭：明年續漲 但應採取槓鈴策略

財經新聞組／綜合報導

摩根史坦利投資長兼首席美股策略師威爾森(Mike Wilson)表示，預計2025年美股將繼續上漲，但交易員應採取「槓鈴策略」，因為美股前景比表面上看來更加複雜。「槓鈴策略」可以平衡高風險資產和低風險資產。

這位華爾街知名空頭分析師表示，這種策略對於那些希望在市場風險較高的領域獲利、同時對沖潛在損失的投資人來說是最理想的策略，在明年市場充滿不確定的情形下，這種策略應該是投資人關注的焦點。

威爾森指出，今年市場動態參差不齊，高質量、大型股和周期性股票以及低質量股票都在上漲。考慮到對通膨、經濟成長和聯準會降息的預期不斷變化，這些類型的股票在不同時期表現良好。

他指出，「2025年這種模式將持續下去，目前持有大型股、高質量周期性股票和成長股是合理的。」他還強調了明年美股的潛在催化劑和風險，而槓鈴策略可能非常適合應對這些情況。

在正面的催化劑中，華爾街正在關注川普第二任期放鬆管制和企業減稅，這可能會推動企業獲利成長，尤其是大型優質股。

但另一方面，經濟風險正圍繞著川普的其他政策。例如，雖然川普在第一個總統任期內加徵關稅並沒有導致通膨明顯上升，但專家們表示，他這次的關稅計畫要廣泛得多，這可能導致明年通膨飆升。

近期風險還在於川普驅逐數百萬移民的計畫。經濟學家表示，這可能會打擊勞動市場。威爾森說，政府效率部提出的裁員計劃也可能在短期內對經濟成長產生負面影響。

他說，「考慮到關稅、移民以及聯準會明年降息幅度等政策順序和執行的不確定性，我們認為美股明年第1季表現將比今年秋季更為保守。」（財經新聞組）

美股 川普 投資

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