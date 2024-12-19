核電新創Oklo未來20年部署電力 超過美900萬戶年用電量

核電新創公司Oklo宣布與資料中心營運商Switch達成框架協議，未來20年內部署12吉瓦的電力。

到2044年時，Oklo將部署的反應器相當於一組小型核電廠，發電量相當於美國超過900萬戶家庭的年用電量。

Oklo將開發、建造和經營小型核電廠，透過其位於美國各地的資料中心的多項購電協議向Switch出售電力。兩家公司至今從未與其他企業簽署過任何購電協議。

Oklo執行長迪維特(Jacob DeWitte)表示，Oklo和Switch簽署的廣泛協議是一個不具約束力的框架，只設定有待執行的高水準目標。並表示，它創造了一種推動大規模、多站點電力開發和部署的工具。

Oklo是由OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman)支持的新創公司，正在開發微型核反應器。奧特曼是Oklo董事長，該公司於5月透過與SPAC企業AltC Acquisition Corp合併後上市。

Switch是一家總部位於拉斯維加斯的私人公司，在美國設計、建造和經營資料中心園區。CEO 羅伊(Rob Roy)表示，Switch致力於藉由與Oklo的協議，以「適用資料中心的變革性規模」部署先進核電。

Oklo正在開發比美國現有核電廠小得多的反應爐。其反應器預計功率範圍為15兆瓦、50兆瓦、100兆瓦或更高。相較之下，美國目前的平均反應器功率約為1000兆瓦。

迪維特表示，為Switch提供服務的反應器主要為50兆瓦。到2044年時，Oklo必須建造240座同等規模的反應器，才能達到12吉瓦的部署目標。