我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情

布林肯：世界已經表態 「台灣是我們的事情」

核電新創Oklo未來20年部署電力 超過美900萬戶年用電量

財經新聞組／綜合報導

核電新創公司Oklo宣布與資料中心營運商Switch達成框架協議，未來20年內部署12吉瓦的電力。

到2044年時，Oklo將部署的反應器相當於一組小型核電廠，發電量相當於美國超過900萬戶家庭的年用電量。

Oklo將開發、建造和經營小型核電廠，透過其位於美國各地的資料中心的多項購電協議向Switch出售電力。兩家公司至今從未與其他企業簽署過任何購電協議。

Oklo執行長迪維特(Jacob DeWitte)表示，Oklo和Switch簽署的廣泛協議是一個不具約束力的框架，只設定有待執行的高水準目標。並表示，它創造了一種推動大規模、多站點電力開發和部署的工具。

Oklo是由OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)支持的新創公司，正在開發微型核反應器。奧特曼是Oklo董事長，該公司於5月透過與SPAC企業AltC Acquisition Corp合併後上市。

Switch是一家總部位於拉斯維加斯的私人公司，在美國設計、建造和經營資料中心園區。CEO羅伊(Rob Roy)表示，Switch致力於藉由與Oklo的協議，以「適用資料中心的變革性規模」部署先進核電。

Oklo正在開發比美國現有核電廠小得多的反應爐。其反應器預計功率範圍為15兆瓦、50兆瓦、100兆瓦或更高。相較之下，美國目前的平均反應器功率約為1000兆瓦。

迪維特表示，為Switch提供服務的反應器主要為50兆瓦。到2044年時，Oklo必須建造240座同等規模的反應器，才能達到12吉瓦的部署目標。

奧特曼 CEO OpenAI

上一則

滬深A股分紅 明年派息手續費減半 中港股將迎來紅利時代

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

紐森召開特別會議對付川普 聖荷西市長馬漢質疑

紐森召開特別會議對付川普 聖荷西市長馬漢質疑
川普就職典禮 OpenAI執行長奧特曼捐款百萬元

川普就職典禮 OpenAI執行長奧特曼捐款百萬元
查克柏格、貝佐斯、奧特曼… 科技業大咖紛紛靠攏川普

查克柏格、貝佐斯、奧特曼… 科技業大咖紛紛靠攏川普
OpenAI 執行長奧特曼 捐100萬元給川普就職典禮

OpenAI 執行長奧特曼 捐100萬元給川普就職典禮

熱門新聞

巴菲特手握大量現金，預示市場回報低迷？（路透）

巴菲特「滿手現金」預示美股前景？ 歷史經驗透端倪

2024-12-12 23:30
美債投資人預期美國聯準會18日將會鷹式降息。(路透)

美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

2024-12-17 09:25
麥當勞10月底的財報會議稱低收入消費者更頻繁地在家用餐，抑制了客流量。(歐新社)

低收者財務壓力增 麥當勞一現象「很有感」

2024-12-13 20:29
美國聯準會（Fed）在美東時間18日決議降息1碼，將聯邦資金利率目標區間下調至4.25%~4.50%。路透

Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？

2024-12-18 14:11
美國通膨升溫顧慮再起，限縮聯準會（Fed）未來降息空間，基準的10年期美國公債價格連跌五個交易日，殖利率13日躍上4.4%。（路透）

Fed抗通膨卡關、明年降息生變 美國公債周線大跌

2024-12-14 07:20
用戶控告T-Mobile把一項不實收費標為政府規定費用，而轉嫁給用戶達20年。（美聯社）

T-Mobile捏造政府收費20年 轉嫁用戶挨告

2024-12-16 19:31

超人氣

更多 >
「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起
降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思

降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思
Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？

Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？
美國擬禁數百萬家庭使用的中國製造TP-Link路由器

美國擬禁數百萬家庭使用的中國製造TP-Link路由器
Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見

Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見