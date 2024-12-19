鮑爾說了什麼 讓美股恐慌指數VIX一口氣飆高74%？

在Fed周三會議後，美股「恐慌指數」VIX一口氣飆高74%，達到27.6，凸顯市場預期波動加劇。（美聯社）

在聯準會（Fed）周三舉行完利率決策會議後，美國股債市雙殺，10年期公債殖利率跳升至4.5%，美股三大指數重挫2%-3%，美股「恐慌指數」VIX一口氣飆高74%，達到27.6，凸顯市場預期波動加劇。

Fed決策會議掀起市場動盪加劇，因為經濟預測顯示，央行官員預期2025年的通膨可能維持頑固，而點狀圖顯示，多數官員預測明年降息 兩次，少於9月時預測的四次。

投資人正在為2025年可能出現的更多市場波動做準備，並等待川普政府上任後公布新政策的細節。一些人擔心更多的關稅 措施可能引發全球貿易戰，而這也是Fed主席鮑爾 在周三記者會上談到的議題。

鮑爾表示，Fed一直在研究關稅如何影響經濟中的通膨，以便在政策細節出爐時，準備好對如何進行因應做「深思熟慮的評估」。

鮑爾在記者會上說：「我們對於實際政策真的沒有太多了解，因此現在試圖做結論是非常不成熟的」，舉例來說，「我們不知道會對哪些商品課徵關稅，對哪些國家，持續多久，規模多大。我們也不知道是否會有報復性關稅」。

Fed在9月展開降息，逆轉先前大幅升息以壓低通膨的做法。

安聯投資管理的資深投資策略師雷普利表示：「今天Fed會議的重點在於，通膨風險回來了，而Fed顯然是擔心的。」「Fed迄今這一輪來已經降息100個基點（4碼），但基於經濟趨勢和近期通膨上升，Fed將更難以依照同樣的步調持續降息。」

晨星首席美國經濟分析師考德威爾表示：「Fed正在為可能2025、2026可能只有寥寥幾次降息（或甚至是零次）的可能性做準備。」