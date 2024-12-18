輝瑞今年股價跌12% 不及疫情高峰一半 明年財測符預期

輝瑞 預測2025年利潤與華爾街預期大致一致，讓投資 人在經歷動盪的一年後獲得一些緩解。

該製藥商也表示，預計2025年其新冠病毒疫苗 和藥物的銷售額將與2024年的水平保持一致。

根據LSEG彙編的數據，該公司預計調整後獲利為每股2.8至3元，而分析師平均預期為每股2.88元。

輝瑞在新冠疫苗產品銷售急劇下滑後進行組織重建，一直在控制成本並分拆非核心業務以償還債務。

該公司股價今年下跌近12%，股價不到新冠疫情高峰期間的一半。這使其特別容易受到投資人的批評，激進對沖基金Starboard Value在10月表示，輝瑞管理層在大型收購上花費過多，並且未能從這些交易或內部研發中生產有利可圖的新藥。

摩根大通表示：「雖然輝瑞產品中的幾項資產、特別是腫瘤學領域，可能會讓該股變得更吸引人，但需要進一步的進展以改變2026年之後的業務。」

輝瑞預計2025年營收將在610至640億元之間，而先前預估為632.6億元。

該公司還估計，根據拜登總統的《通膨削減法案》，醫療保險D部分處方計劃的變化將導致其收入損失約10億元。

輝瑞表示，新的製造商折扣和其他變化將大幅抵消明年為持處方籤老年人推出的2000美元自費上限帶來的預期收益。