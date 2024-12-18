投資 人11月美股配置創新高

美國商銀全球研究部12月的調查顯示，本月投資人對美股的配置創下歷史新高，歐股、大宗商品和現金的配置下降。這項針對171名管理4200億元資產的專業經理人進行的調查顯示，這個轉變是根據對美國經濟成長的樂觀態度，押注川普的第二個總統任期將帶來減稅和放鬆管制，以及聯準會迫在眉睫的降息。現金配置處於至少2021年4月以來的最低水平，大宗商品配置處於2017年6月以來的最低水平；投資人對歐股的減持幅度為2022年10月以來最大。

《華爾街日報》引述知情人士的話報導，美國將向總部位於加州的公用事業公司PG&E提供創紀錄的150億元低利貸款，以支持氣候適應項目和升級電網。PG&E是太平洋天然氣電力公司的母公司；該公司是美國最大公用事業供應商之一，為加州北部和中部約1600萬人提供服務。報導補充指出，美國能源部貸款計劃辦公室提供的貸款將用於資助翻新PG&E水力發電基礎設施和電力線路的項目，並將在幾年內以現金分期方式提供。本月稍早，PG&E表示計劃透過股票發行從投資者籌集24億元。

沃爾瑪 員工佩戴隨身攝影機

根據其試點計畫，沃爾瑪已開始為店內員工配備隨身攝影機。目前尚不清楚沃爾瑪有多少家店面配備了錄影設備，但根據目擊者和網路上發布的照片​​，一些據點現在在入口處設有標誌，警告購物者「店員使用隨身攜帶的攝影機」。之前許多小型零售商開始在自己的商店內使用隨身攝影機來防止盜竊。知情人士透露，隨身攝影機及其收集的影片通常被宣傳為防止入店行竊的一種方式，但沃爾瑪打算將這項技術用於員工安全，而不是作為防損工具。

傳Stellantis在義生產新車型

知情人士指出，Stellantis將在其義大利一家工廠生產一款全新的大眾市場車型，作為長期生產計劃的一部分。這款新車型可能在義大利南部那不勒斯附近的波米利亞諾達爾科工廠或羅馬南部卡西諾的工廠生產。飛雅特和愛快羅密歐的母公司Stellantis與義大利右翼政府之間的關係在 Stellantis 執行長塔瓦雷斯(Carlos Tavares)本月突然辭職後迅速改善。