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美股最錢線／Fed助力 聖誕行情本周啟動

財經新聞組／綜合報導

每年的「聖誕行情」(Santa Rally)通常發生在一年的最後5個交易日以及新年最初的2個交易日。然而，美國商銀表示，如果聯準會能夠提供投資人所期望的結果，那麼年底的反彈將從本周開始啟動。

考量上個月溫和的通膨數據，投資人幾乎可以確定聯準會將在18日進行今年最後一次降息。根據CME FedWatch工具的數據，降息的機率為99.1%。

美銀分析師寫道：「12月下半月通常是美股一年中第二強勁的時期，在總統選舉年的12月，史坦普500指數有83%的時間是上漲的。本周的FOMC會議可能是『聖誕行情』前的最後一道障礙。」

雖然市場對降息有著高度的信心，但仍有些經濟學家質疑聯準會未必要這樣做。分析家指出，強勁的經濟和上升的通膨應該會促使政策制訂者在整個2025年保持鷹派立場。

根據LPL Financial策略師史密斯(George Smith)的說法，自1950年以來，12月一直是全年表現第二好的月份，基準指數平均漲幅為1.6%。每年「聖誕行情」往往代表一年中最強勁的七天走勢。

如果今年出現這樣的情況，這將有助於各大指數在年底前再創新高。近期，股票和其他風險資產如比特幣連續突破一系列歷史高點，因為選舉後的樂觀情緒繼續籠罩市場。

美銀分析師表示：「預計零售銷售報告將顯示消費依然強勁。幾乎沒有總體消費者放緩的跡象。鑑於實際收入和財富的增勢強勁，我們仍然看好消費者的前景。」

High Frequency Economics經濟學家維恩伯格(Carl Weinberg)指出，美國11月平均時薪年增率為4%，這將有足夠的收入繼續推動消費者支出。零售額數據將應該是不錯的，而活躍的消費支出是目前經濟成長如此之快的原因。（財經新聞組）

降息 聯準會 投資

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