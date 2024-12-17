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杜絕垃圾費用 演唱會、旅館、租房平台須明列所有費用

杜絕垃圾費用 演唱會、旅館、租房平台須明列所有費用

記者張聲肇/即時報導
聯邦貿易委員會17日提出新規定，今後演唱會、旅館、度假租房平台定價時須先列出所有費用，杜絕隱藏式騙人的垃圾費用。(美聯社)
聯邦貿易委員會17日提出新規定，今後演唱會、旅館、度假租房平台定價時須先列出所有費用，杜絕隱藏式騙人的垃圾費用。(美聯社)

聯邦貿易委員會(FTC)17日敲定最後新規，今後演唱會、旅館、度假租房平台定價時須先列出所有費用，杜絕隱藏式騙人的「垃圾費用」(junk fees)，免除紛爭，新規預定120天內生效。

這是拜登政府臨卸任前完成的一項有利民生的重大政策。拜登總統在今年1月時提出掃除另一種令民眾批評抱怨的「垃圾費用」，包括演唱會、旅館、度假租房平台等訂票時的費用。

貿易委員會說，消費者訂房、買票時，通常只看廣告的價錢，入住、到場後，卻遭主辦或業主要求多付清潔費、處理費、手續費等，政府收到不少申訴。

貿委會主席麗娜汗(Lina Khan)說，消費者有權事先獲知付什麼價買甚麼貨/服務，不必事後還得擔心要多付種種不在預算之中、卻無法避免的神秘費用。

售票網站Ticketmaster率先表態歡迎這條新規定：「本公司一向主張制定全國統一的『全包』定價標準，我們樂見貿委會制定這條必要的規定，讓球迷、歌迷買票時就明白，一切都很透明。」

五名貿易委員當中，四名投票贊同這條「定價透明化」規定，唯一投反對票的，是川普任命即將取代麗娜汗主席職位的佛格森(Andrew Ferguson)。

定價透明化 ，是指旅館或渡假村住房、演唱會或球賽賣票單位提出「售價」時，必須清楚明白地說明顧客必須付的全部費用，廣告詞沒有提到稅金、運費等，也須在消費者繳費之前說明。

聯邦貿易委員會17日提出新規定，今後演唱會、旅館、度假租房平台定價時須先列出所有...
聯邦貿易委員會17日提出新規定，今後演唱會、旅館、度假租房平台定價時須先列出所有費用，杜絕隱藏式騙人的垃圾費用。(美聯社)

貿委會估計，這條規定實施後，每年可替民眾節省5300萬小時上網搜尋「真正」票價或住房費的時間。

貿委會2022年起徵詢民意，請民眾針對訂立事先透露費用的規定，是否能消除「不公平」、「欺騙性」定價提供意見，結果收到1.2萬多則回饋。

司法部曾為了垃圾費用的糾紛和欺騙消費者的嫌疑，提告Ticketmaster及其母公司「全國現場娛樂公司」(Live Nation Entertainment)，要求法院裁示拆分這兩家企業，以免寡占市場，讓消費者吃虧。

拜登 司法部

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