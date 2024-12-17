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安謀反目高通 晶片授權訴訟官司開打 專家：和解機率大

編譯陳苓／綜合報導
晶片設計大廠Arm與長期盟友高通反目，雙方的晶片授權訴訟戰將在美國時間16日開打。（美聯社）
晶片設計大廠Arm與長期盟友高通反目，雙方的晶片授權訴訟戰將在美國時間16日開打。（美聯社）

晶片設計大廠安謀（Arm）與長期盟友高通反目，雙方的晶片授權訴訟戰將在美國時間16日開打，法院開庭審理時間預計為一周，兩家公司執行長均須出庭作證。專家預測，最後也許會和解收場。

英國金融時報（FT）報導，這起事件起因是，高通在2021年以14億美元收購新創公司Nuvia，Nuvia與安謀簽有晶片架構授權合約。安謀說高通買下Nuvia後，應先取得安謀同意，才能使用Nuvia的安謀授權技術，指控高通未經許可，擅用安謀智慧財產權。

安謀說，提告是保護自身智財權的最後手段，也是該公司成立34年來，首次採取這種極端作法，須在法庭上公開機密授權協定。高通是安謀的最大客戶之一，安謀上一年度營收，有10%來自高通。

高通反駁說，與安謀現行的授權協議已經足夠，抨擊安謀試圖謀取更高的權利金費率，並干預高通產品的發展規劃。

Nuvia給予安謀的權利金，高於高通與安謀的現行協議。Nuvia技術已用於高通驍龍處理器，該系列晶片內建在個人電腦（PC）、智慧機、汽車等。

安謀訴訟未尋求金錢賠償，而是要求法院下令高通銷毀所有侵權產品。由於高通多數新產品，均仰賴安謀架構，這項要求會重創該公司。

但去年才成功掛牌的安謀，也會在力圖擴大生態系統之際，痛失重要客戶。

審判預計持續一周，要是安謀獲得陪審團支持，接著將由主審法官裁定改進措施，輸的一方可能會提起上訴。

然而，外界認為兩家公司不願和解的最壞情境，不大可能發生。伯恩斯坦（Bernstein）分析師雷斯根（Stacy Rasgon）說，高通和蘋果的法律戰，在2019年開庭之初和解。高通過去的訴訟，往往和解收場，高通和安謀相互毀滅，不符雙方的最佳利益。

即便和解導致安謀向高通索取的權利金費率下滑，安謀有其他方法抵銷短期衝擊。安謀的先進晶片技術「Armv9」，權利金費率是前代Armv8的一倍，而且該公司的高階雲端伺服處理器出現進展，明年可望帶來高額營收。微軟和輝達等客戶用安謀設計，打造超過100核的晶片，這表示每個晶片的權利金超過100美元。

安謀 高通 晶片

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