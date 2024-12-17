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川普勝選後連漲7周 比特幣衝破10.6萬美元創新高

編譯劉忠勇、季晶晶／綜合報導

比特幣16日再創歷史新高，接連突破10.5萬和10.6萬美元關口，延續川普當選美國總統之後的漲勢。川普支持數位資產、並計劃將美國打造為此領域主導力量。

根據彭博資訊的報價，截至15日，比特幣已連續七周上漲，創2021年以來最長漲勢，16日繼續強攻，一度上漲逾3.5%，達到前所未見的106,493美元。此漲勢也提振了整體加密幣市場的信心。

川普正著手為數位資產創造友善的監管環境，扭轉拜登政府所實施的壓抑政策。川普也支持建立國家戰略比特幣儲備的構想，儘管不少人對此計畫的可行性存疑。

機構加密平台August共同創辦人康托羅維奇接受彭博電視訪問時說：「很多人將期望建立在一個更為友善的政府之上。」她說，這種樂觀心理反映在投資數位資產的ETF需求上。

自川普11月5日當選美國總統以來，比特幣價格飆升超過50%，而直接投資比特幣的美國ETF淨流入122億美元，排名第二的數位資產乙太幣則吸引了28億美元資金。

提供金融衍生品交易服務的IG集團分析師西卡莫爾說：「我們正處於一片藍天之下。下一個市場期望的數字是11萬美元。」

比特幣從問世到衝破10萬美元，花了大約15年，一路幾經大起大落，如今成為價值2兆美元的資產，並帶動全球加密幣的總市值邁向4兆美元。一些金融界大佬對比特幣的看法也出現變化。

摩根大通執行長戴蒙2017年時，稱比特幣是場騙局，後來出席國會聽證會時指比特幣是 「去中心化的龐氏騙局」。最近仍堅持，比特幣是無用的「寵物石」。

「股神」巴菲特一直以來也是比特幣的批評者。他在2018年波克夏股東大會上，描述比特幣 「很可能是老鼠藥的平方」，即使掃光全球比特幣只要25美元，他也不會買。2023年4月接受CNBC訪問時重申對比特幣的批判立場，並將加密幣熱潮歸咎於美國人強烈的賭博本能。今年5月波克夏股東大會上，他倒沒提及比特幣。

貝萊德執行長芬克曾在2017年稱比特幣為 「洗錢指數」，但他的公司經營全球規模最大的比特幣基金，他表示自己研究後改變對數位貨幣的看法，現在形容比特幣是一種合法資產，產生與傳統資產不相關的回報，內抵禦貨幣貶值和政治不穩的風險。

全球最大避險基金橋水（Bridgewater）共同創辦人達里歐在2017年將比特幣斥為 「投機泡沫」，但這幾年愈來愈看好這種數位貨幣。

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