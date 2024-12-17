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年終會議聚焦降息 聯準會認為美生產力會繼續提升

財經新聞組／綜合報導
聯準會似乎默認美國生產力正在提升，將會影響後續政策的制訂。（路透）
聯準會似乎默認美國生產力正在提升，將會影響後續政策的制訂。（路透）

聯準會本周召開今年最後一次會議時，焦點將集中在預期降息0.25個百分點以及對經濟和降息的最新展望。

但影響這些討論和貨幣政策長期軌跡的是一個最新議題，重點是生產力以及在不壓迫經濟能力和通膨不超過2%目標的情況下提升產出速度。

美國工人每小時產出是出了名的短期波動、長期穩定，自2019年以來，年增率已從過去10年的約1.5%攀升至平均約1.8%，而且最近上升更多。

即使是這樣小的走升，如果隨著時間而複合成長也會變得意義重大，而且人工智慧(AI)工具可能提供一臂之力。

其影響可能會很深遠，從聯邦債務到川普政府即將推出的政策影響等方方面面。例如，驅逐移民後的勞動力短缺可能會更容易被生產力不斷提高的環境所吸收。

這種改善已經顯示出足夠的持久性，以至於美國的一項生產力模型最近開始從近乎100%確定美國陷入「低成長」狀態的可能性轉變為低於60%的可能性。

法國歐洲工商管理學院(INSEAD)經濟學教授費納爾德(John Fernald)在舊金山Fed最近的報告中寫道：「謹慎樂觀是有原因的。」他曾在舊金山Fed擔任經濟學家。這是聯準會在生產力方面有限但重要的承認，並且對這些數字是否會超出長期趨勢持懷疑態度。

然而，聯準會官員正在更加認真地對待這種可能性，並可能影響政策制訂者對經濟潛力的思考。在新冠疫情之前的幾年，聯準會對美國持續性長期成長率的估計已被穩步下修，部分原因是生產力落後。

但經濟成長經常超越聯準會自己對潛力的估計，並且在過去兩年中，即使通膨有所緩解，這種情況仍在持續。因為生產力發揮了作用，如果最近的趨勢持續下去，可能需要重新思考經濟的方向以及與任何成長速度相關的潛在通膨。這也可能導致對美國能夠維持的長期「中性」利率的估計更高。

聯準會 舊金山 降息

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