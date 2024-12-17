天災頻傳逼退美本地保險 國際業者收高額保費搶進

在一些美國保險 公司退出市場後，國際保險公司正在進軍美國高風險房市，收取高額保費 。

近年來，風暴、颶風和野火造成的損失不斷增加，導致Allstate和State Farm等一些保險公司削減了佛州和加州 等易遭災難影響州的承保範圍。業內消息人士表示，這為Hiscox和慕尼黑再保險等非美企業加入競爭留下更大的空間。

瑞士再保險本月發布報告顯示，2024年將是全球天災保險損失連續第5年超過1000億元。

美國最近發生的大型颶風海倫和米爾頓加劇了人們對財產損失的擔憂。然而，極端天氣事件的日益頻繁，刺激了市場對更昂貴的超額保費和盈餘保單(E&S)的需求。

保險經紀商Hub International副總裁巴贊(Brian Bazan)表示，過去幾年，洛杉磯和佛州東南部等地區的屋主保費上漲了100%。

他補充說，當承保人進入市場接手契約轉移時，保費調漲50%並不罕見，即使競爭加劇已開始導致保費漲幅下降。

美國的大多數財產都透過所謂的「認可保單」承保，其保單費率必須滿足州保險監理機構的要求。但保單持有人通常在被3家認可的保險公司拒絕後，通常會購買E&S保單以獲得所需的保險。因此這個市場吸引了專注於複雜風險的國際專業保險業者參與。

慕尼黑再保險北美專業公司約束性授權業務承保長華萊士(Tom Wallace)表示，該公司有興趣發展其長期的E&S業務，「這一行在公認的首要領域首次出現真正的混亂，特別是在加州。」

根據美國保險資訊研究所的數據，自2018年以來E&S房產業務成長最快的州都是風險最大的州，即加州、佛州和路易斯安那州。

再保險經紀人卡本特(Guy Carpenter)表示，2024年美國E&S房屋所有權保費可能超過30億元，高於2018年的12億元。保費的增加反映了需求的增加和投保費率的上揚。