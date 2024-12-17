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多州頻出現無人機掀陰謀論 關鍵問答一次看

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財經簡訊

財經新聞組／整理

Honeywell擬分拆航太業務

霍尼韋爾國際公司(Honeywell International)表示其董事會正在考慮分拆航太業務，同時繼續檢討其業務組合。自去年上任以來，霍尼韋爾最高老闆卡普爾一直致力於使該公司的產品組合與所謂的自動化、航空和能源轉型的大趨勢保持一致。董事會表示目前已取得重大進展，計劃在報告第4季業績時提供最新情況。激進股東埃利奧特投資管理公司(Elliott Investment Management)於11月收購霍尼韋爾超過50億元股份後，呼籲分拆該公司的航太和自動化業務。

星巴克提高員工帶薪育嬰假

星巴克將增加店內員工的帶薪育嬰假，這是管理層提高員工士氣和提高績效計劃的一部分。該公司宣布，從3月開始，生產父母將獲得18周的帶薪休假，薪資為平均薪資的100%；未生產的父母將有12周的時間。之前該公司為員工提供6周的帶薪育嬰假和最多12周的無薪假。帶薪育嬰假在美國仍然很少見，根據人力資源管理協會的調查，今年只有40%雇主提供帶薪育嬰假。根據美國勞工統計局的數據，2023年只有16%的服務人員能夠享有帶薪家庭假。

供應新擔憂 可可期貨創新高

隨著市場努力應對新的供應擔憂，紐約可可期貨創下新高，進一步惡化困擾巧克力製造商和消費者的高成本。可可期貨上漲4.8%至每噸1萬1839元；較去年價格幾乎增加了兩倍，迫使好時公司等糖果製造商提高售價。今年由於主要產區西非收成疲弱，導致全球連續第三次出現供應短缺，價格飆升。漲勢雖一度降溫，但由於惡劣天氣進一步威脅產地的農場，近期漲勢又恢復動力，限制了重建偏低全球庫存的機會。

蘋果折疊iPad 上看20吋

彭博資訊最新「Power On」時事通訊專欄披露，蘋果正在打造超大版本的可折疊iPad，尺寸逼近20吋，有如將兩台iPad Pro平板並排放置，目標要在2028年左右上市。 法人認為，若蘋果推出折疊iPad，主力代工廠鴻海，以及軸承廠新日興與兆利均有望受惠。 彭博專欄記者葛曼（Mark Gurman）指出，蘋果投入這項可折疊iPad已有約兩年，目標是避免當前折疊產品在打開後會有的明顯折痕。蘋果在這方面已有進展，工業設計團隊所設計出的原型機幾乎看不到折痕。 不過，他也示警，現在要判斷蘋果是否能完全擺脫折疊產品的折痕還太早。

航太 星巴克 投資

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