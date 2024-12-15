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拜登任內最後會議 聯準會會議將至 市場預期將降息1碼

中央社／華盛頓14日即時報導
美國聯準會（Fed）。 （路透）
美國聯準會（Fed）。 （路透）

儘管美國通膨最近攀升，市場仍普遍預期美國聯邦準備理事會（Fed）將在18日宣布，將主要貸款利率調降1碼（0.25個百分點），這也是總統拜登任內的最後一次會議。

由於總統當選人川普的經濟方案影響存在不確定性，聯準會這次會議還可能釋出有關未來放慢降息步伐的訊息。

聯準會17日、18日會議是拜登明年1月20日卸任前的最後一次利率決策會議，未來大權交接給共和黨的川普，分析師預期政策將發生重大變化。

儘管聯準會在處理通膨和失業問題時，有權獨立於國會行事，但仍須考慮政府財政政策對美國這個世界最大經濟體的影響。

川普矢言要解決高昂的生活成本問題，這是選民最關心的問題。

但許多分析師對川普的一些關鍵政策倡議表示擔憂，尤其是他揚言要對進口到美國的商品全面課徵關稅，並且要驅逐數百萬無證移民勞工。

安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）首席經濟學家史萬克（Diane Swonk）告訴法新社說：「這兩項舉措往往會同時刺激通膨、抑制經濟成長。」她說儘管如此，她仍預期聯準會將在18日宣布降息。

根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）的數據，期貨市場13日預估聯準會將降息1碼的機率超過95%。

聯準會 川普 降息

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