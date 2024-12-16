曾列全美三大車廠 克萊斯勒光賣小貨車 前景堪慮

克萊斯勒曾經風光，但如今前景堪慮。（路透資料照片）

克萊斯勒(Chrysler)「曾經」是美國三大汽車廠(Big Three)之一，與全球最高建築之一同名，而且在美國各地設廠、處處有經銷商。

沒錯，克萊斯勒「曾經」出盡鋒頭，但已是過往雲煙，如今處境明顯衰敗，過去引以為傲的品牌幾成空殼，前景堪慮。

被外國車商收購3次

克萊斯勒過去25年接連三次被外國汽車製造商收購，並經歷破產 以及史上第二度聯邦救援，目前組裝線上只剩下一款貼有克萊斯勒徽章的小型貨車(minivan)，在加拿大 產製。

小貨車確實是克萊斯勒發明的，那是幾十年前的事。從設計和包裝的角度看，小型貨車這樣的概念堪稱絕妙，但是在美國，一直不受青睞，買家不領情，多數人希望車子可以載兒童、以及更多物品，偏好功能更強大完備的多功能休旅車(SUV )。

目前仍繼續生產的小貨車Pacifica正苦苦掙扎，就如同克萊斯勒母公司斯特蘭蒂斯(Stellantis) 多數美國車款一樣；今年前九個月，Pacifica美國銷售額下降21%，第三季更衰退44%，當季的全美汽車銷售卻向上成長。

斯特蘭蒂斯面對諸多問題，導致執行長塔瓦雷斯(Carlos Tavares)12月初突然下台，隨即開始物色新老闆以解決問題，一般認為，該公司很可能拋棄曾是旗艦標誌的克萊斯勒品牌，有些專家甚至質疑「克萊斯勒」是否有資格與該公司其他三個北美品牌吉普(Jeep)、道奇(Dodge)、Ram一起保留。

品牌被批沒生命力

汽車市場訊息網站Edmunds洞察總監德魯里(Ivan Drury)說，斯特蘭蒂斯有四個品牌，但沒有足夠車款，在細分市場中，如果只剩一個車款幾乎無法生存，品牌等於沒有生命力。

專家認為，保護公司資源並為購車者提供他們真正想買的商品遠比保留公司叱吒一時的核心業務更重要。

斯特蘭蒂斯發言人堅稱克萊斯勒品牌不會消失，但其他專家認為，克萊斯勒品牌陷困境，如果顧及母公司目前存在的問題，這個品牌恐怕無法繼續保留。

汽車數位行銷業者考克斯汽車公司(Cox Automotive)執行分析師基廷(Erin Keating)認為，斯特蘭蒂斯未來必須進行整合。

剛剛離職的斯特蘭蒂斯前執行長塔瓦雷斯曾說，該公司考慮放棄任何無法賺錢的品牌；當時他接受彭博通訊社(Bloomberg)訪問時提到，任一品牌無法獲利，就會做出決定，並稱結束品牌「沒有禁忌」。

隨著塔瓦雷斯下台，克萊斯勒的命運將由下一位掌舵者定奪。

小貨車Pacifica是斯特蘭蒂斯公司在加拿大安大略省溫莎市的工廠生產，與底特律隔河相望；新當選總統川普(Donald Trump)威脅對所有加拿大進口品徵收25%關稅，可能導致這款小貨車漲價、多數買家無力負擔，假如不轉嫁給消費者，斯特蘭蒂斯勢必自行承擔關稅成本，將無利可圖。

斯特蘭蒂斯對克萊斯勒品牌做出強有力的承諾，聲稱該公司全球14個品牌都有10年時間建立獲利和可持續業務，但又預留伏筆說，多變的市場和暫時情況可能造成波動。

至於克萊斯勒的車款計畫，斯特蘭蒂斯預計2026年推出全電動版Pacifica，2025年以克萊斯勒品牌再次推出價格較低的小貨車Voyager。不過，保留克萊斯勒品牌要付出代價，包括從健全品牌那裡分食行銷資金，直接去除該品牌的負面影響相對較小，基廷認為，將克萊斯勒併入道奇和吉普不會造成太大損失。

斯特蘭蒂斯美國經銷商委員會主席法里什(Kevin Farrish)說，只要一款小貨車絕非永遠的計畫，就他所知，克萊斯勒正在開發其他產品。

法里什向來嚴厲批評斯特蘭蒂斯的策略，今年稍早寫了一封公開信，經銷商的投訴公開以來，該公司採取了一些措施，例如將在2025年車款到達經銷商時降低價格，並提供激勵措施以出售過剩舊車款，他說，降價不會一夜之間解決問題，卻是糾正錯誤的正確作法。

問題不僅僅是價格

斯特蘭蒂斯面臨的問題之一是，車價太貴。

Edmunds數據顯示，截至2023年第四季，斯特蘭蒂斯旗下車輛的美國平均售價為5萬8000美元，居業界之冠，後來價格下跌，但第三季仍是高居第二，略低於5萬5000美元，最貴的是旗下有豪華車林肯的福特汽車公司(Ford)。

斯特蘭蒂斯財務長奧斯特曼(Doug Ostermann)坦承，該公司遲遲才降價，但過去兩個月降價已開始解決問題，但無法解決所有問題。市占率下降與缺乏價格較低的入門級SUV有關。目前研發中的車輛未必是克萊斯勒車款，克萊斯勒2009年破產停止生產Aspen以來，就沒有再推出該品牌的SUV。

GlobalData汽車研究全球副總裁舒斯特(Jeff Schuster)認為，斯特蘭蒂斯新任執行長的第一步是對品牌和車款陣容進行審視，假如不打算補充克萊斯勒產品線，須考慮整合。