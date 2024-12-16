理財QA：2025年該用「彈性支出帳戶」嗎？

問：我上班的公司最近開放員工註冊稅務優惠方案「彈性支出帳戶」(Flexible Spending Account, FSA)，請問選擇這個帳戶會比報稅 時使用稅額抵免省稅嗎？

答：雇主通常會在秋季的健保 年度公開註冊期(open enrollment)讓員工選擇申請稅賦優惠方案「彈性支出帳戶」，將扣稅前的資金存入帳戶，作為兒童保育或醫療保健費用。

申請前應全盤考量各種節稅方案，選用FSA帳戶是否省最多稅？因人而異。

「被扶養人照護彈性支出帳戶」(Dependent Care FSA)與「兒童看護稅收抵免」(Child Care Tax Credit)比一比

如果為13歲以下的孩子付託兒費，有兩種方式節稅。第一，假如雇主讓員工開立FSA帳戶，可將稅前資金存入，從帳戶裡提領資金付託兒費；第二，報稅時使用「子女及受撫養人照護稅額抵免」(child and dependent care tax credit, CDCC)。

這兩種方法都適用日託或保母、學前班(不包括幼兒園以及高年級)、課前和課後託管、在父母需要工作或找工作時提供兒童保育的夏令營。

如果選用被扶養人FSA，2025年每家庭的抵稅費用最多是5000元，無論家有多少孩子、是否雙薪，一律適用5000美元上限；存入帳戶的錢是稅前薪資。

如果選用「子女及受撫養人照護稅額抵免」，抵稅費用上限分別是一個小孩3000美元、至少兩個小孩6000美元；也與收入有關，如果調整後總收入最多1萬5000美元，抵免額可達合格費用的35%，收入超過4萬3000美元，抵免額是合格費用的20%。依此推估，如有一個孩子，該抵免額最多可將納稅額降低1050美元，有至少兩個孩子最多可減少2100美元。

多數人選擇FSA，但如果收入較低且有資格獲得35%抵免額，也許另一選擇更好。

賓州註冊會計師曼科斯基(Stephen Mankowski)說，最好根據具體情況推估，往往與有幾個孩子相關。一般而言，最好是盡可能提高存入FSA帳戶金額，存入款項免納聯邦稅、醫療保險稅和社安稅。

其他考量

福利諮詢公司WTW支出帳戶資深總監泰勒(Sara Taylor)說，被扶養人照護FSA另一個好處是降低每筆薪資的應稅收入，而且可全年從該帳戶免稅提領。

相對的，選用稅收抵免CDCC，只有年底報稅後才能享受抵免。

泰勒認為，FSA是非常好的預算工具，等於全年從薪資分期存入帳戶，如果2025年打算存入5000元，每個月發兩次薪資時只要各拿出208.33美元稅前款存入即可。

不過，動用帳戶款項時需要針對該帳戶請款，索賠並要求退款，須提供文件，包括誰接受照護、誰提供照護、照護金額和時間段等。

FSA一大缺點是，帳戶未用資金不能跨年延存，年度結束隨之消失，必須在存入款項前預估費用。

曼科夫斯基說，如果至少有兩個孩子而且保育費用龐大，用盡 FSA最高額度後，仍可用稅收抵免。例如家有兩個孩子，兒童保育費超過6000美元，可用FSA支付頭5000美元，另1000美元申請稅收抵免，納稅額減少200至350美元不等，取決於收入。

「醫療保健FSA」(Health Care FSA) 與「健康儲蓄帳戶」(Health Savings Account, HSA)之間抉擇

健保年度公開註冊期間，還要決定是否把錢放入醫療保健FSA或者HSA帳戶，與健保計畫有關。

假如您和配偶的雇主都提供這些福利，夫婦倆2025年各自最多可針對醫保FSA存入3300美元，存入款屬稅前資金，提款時只要用於醫療保健費，仍免稅。

年底前必須用盡FSA當年度帳戶的資金以免跨年消失，有些雇主允許將到期日延後到隔年3月15日、或最多將660美元轉存到下一年。

至於HSA，存入款也屬稅前資金，用於合格醫療費同樣可免稅提取，帳戶裡的錢沒有使用到期日。

只不過，唯有購買合格高免賠額健保才可將稅前款存入HSA帳戶，2025年個人保險免賠額至少須1650美元、家庭保險免賠額至少須3300美元。

斟酌選用高免賠額健保時，不妨將HSA種種好處納入考量。2025年，單身健保者最多可存4300美元稅前款到HSA帳戶，如果是家庭保險，最多可存8550美元，屆滿55歲可另加1000 美元。

HSA帳戶裡的錢會不斷增長、並遞延納稅(tax-deferred)，任何時候都可免稅領錢付合格費用。屆滿65歲加入聯邦醫療保險 (Medicare)後將無法再將稅前款存入向HSA，但仍可從帳戶免稅提領資金支付Medicare保費。

多數HSA提供儲蓄帳戶，隨時可用，另有共同基金可投資生利。

泰勒認為，HSA有三重稅收優勢，簡直是黃金，如果有能力，應盡量將錢存入；帳戶裡的錢不用也不會失去，可善用這種帳戶為退休醫療保健費用累積積蓄。